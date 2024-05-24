調皮偷溜下車！3歲娃超商前哭找媽媽　屏里港警助團圓

▲里港警分局泰山派出所警員楊杏杰助童找到媽媽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣吳姓女子駕駛自小客車載3歲女兒到超商領取包裹，以為女兒與她一起上車，駕車後返家，不料女兒卻偷溜下車，在超商前哭找媽媽；里港警分局獲報根據女娃手上包裹上資料，立馬找到吳女，讓她嚇了一大跳，趕緊將女兒帶回，一再向警方道謝。

里港警分局泰山派出所警員楊杏杰於日前接獲報案，有一名3歲女童在超商前哭泣找媽媽。楊員趕抵現場，發現女童哭泣不止且手上還拿著超商領取的包裹，四處詢問居民們均表示沒看過亦不認識該女童，為避免發生危險，先將女童帶返所安置，並提供餅乾以及糖果安撫她情緒。

泰山派出所所長孫志忠表示，楊員積極找尋女童家人，看到她手上包裹上有領取人資料，立即透過超商店員協助聯繫女童母親前來。焦急的媽媽趕至派出所，知道女兒平安無恙且被警方妥善照顧，不斷向員警道謝。

吳女表示，因自己與女兒去超商領包裹，領完一同上車準備要返家時，女兒卻偷偷溜下車，所幸員警及超商店員熱心幫忙，母女倆才可平安團聚。

里港警分局分局長温基興肯定楊員即時並積極給予女童家人精神，值為同仁表率。也叮嚀民眾，孩童在外時應隨時注意動向，避免孩童走失，發生危險，另民眾若在路上遇到疑似迷失兒童，可撥打110請警方協助，警民齊心共同保護孩童安全。