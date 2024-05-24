控夫性生活太亂「3年搞失蹤2次」　妻心寒切割

記者黃翊婷／綜合報導

北部人妻小美（化名）不滿丈夫阿輝（化名）婚後私生活、性生活紊亂，甚至在3年內兩度離家出走，至今音訊全無，因而決定向法院訴請離婚。法官日前審理之後，認定夫妻倆皆無意願維繫婚姻，最終裁定准許小美的請求，判准兩人離婚。

▲小美控訴丈夫阿輝性生活太亂、搞失蹤。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

小美在判決書中主張，和丈夫結婚5年，但婚後丈夫私生活及性生活紊亂，導致夫妻感情不睦，沒想到丈夫竟然在2021年間離家出走，後來因為缺錢花用，迫於經濟壓力才返家，無奈夫妻倆仍經常為了錢、私生活等問題吵架，結果丈夫再度離家出走，至今音訊全無。

小美表示，丈夫離家出走之後，她曾向派出所報案失蹤協尋，但情況並未獲得改善，她認為遭到丈夫惡意遺棄，夫妻之間有難以維持婚姻的重大事由，婚姻客觀上也出現無法回復的破綻，因而決定向法院訴請離婚。

對於上述指控，阿輝經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官認為，小美報案失蹤之後，阿輝曾自行前往派出所註銷協尋紀錄，至今仍不願意回歸家庭，可見兩人皆已不願繼續維繫這段婚姻生活，小美依法請求判准離婚並無不妥，最終裁定准許她的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。