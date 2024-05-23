打到妻住院再盜刷信用卡5.7萬元　家暴夫結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）2020年間毆傷妻子，並趁對方住院時，未經同意或授權盜刷信用卡，總計消費5.7萬元。桃園地院法官日前審理此案，並依詐欺得利罪判處阿強有期徒刑3個月，得易科罰金12萬元。

▲阿強家暴妻子，還趁對方住院時盜刷信用卡。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強明知自己沒有得到妻子（現已離婚）的同意或授權，竟貪圖財物，趁對方住院期間，冒用妻子的名義向銀行申請補發信用卡，再前往商店購買商品，總計盜刷5萬7189元。

妻子發現遭盜刷之後，立刻報案並向警方表示，當時她遭阿強毆傷，住院期間意識不清，加上雙方感情破裂，她根本不可能同意授權讓阿強使用信用卡。

桃園地院法官認為，阿強不思守法自制，使用妻子的信用卡獲取利益，導致銀行受有損害，顯然未尊重他人的財產權益，危害社會交易及金融秩序，考量到他犯後已坦承犯行，態度尚可，但仍未完成賠償或與妻子達成和解，最終依詐欺得利罪判處他有期徒刑3個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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