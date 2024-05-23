詐騙新招「加油站誤刷信用卡」　中油揭4大話術：接到請立即掛斷

▲中油近日陸續接獲消費者反映，稱有接到冒充中油公司的詐騙電話。（圖／記者廖婕妤攝）

記者柯沛辰／綜合報導

詐騙又有新話術！詐團近期冒充中油公司致電民眾，稱加油時系統錯誤，導致誤刷信用卡、異常扣款，要求操作ATM退款。對此，中油澄清，絕不會以該理由主動聯繫客戶，若接到可疑訊息，可撥打中油1912客服電話查證。

中油強調，絕不會以「誤設為重複扣款」、「升級VIP會員」、「系統錯誤」、「核對客戶信用卡相關資料」等主動聯繫客戶。如果接獲可疑電話或訊息，請立即掛斷，並撥打1912客服電話查證，或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。

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中油指出，目前若使用不同裝置登入中油PAY，已有防護措施，會自動解除消費者在原先中油PAY中綁定的信用卡，未來防護措施將再升級，於不同裝置登入時，還將增加手機認證（即行動密碼登錄） ，提醒消費者定期更新密碼並提升密碼複雜度，確保交易安全。

中油表示，近年網路及手機APP不斷出現諸多翻新詐騙手法，透過社群、手機APP及假冒官方臉書粉絲頁詐騙，現在又有不肖人士假冒中油員工打詐騙電話，詐騙手法惡劣，實不足取。中油除了在網頁、粉專及中油PAY發布警訊，也盼消費者彼此提醒、多加查證，以免平白損失財物。