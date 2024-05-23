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肯德基端午推出「粽香脆雞」！滿版香菜、花生粉　全台獨家開賣

▲▼肯德基端午節推出「端午粽香脆雞組」，其中「粽香脆雞」，有滿版的香菜、花生粉。（圖／業者提供）

▲肯德基端午節推出「端午粽香脆雞組」，其中「粽香脆雞」有滿版的香菜、花生粉。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基今年也賣粽子！全台獨家推出「端午粽香脆雞組」，其中「粽香脆雞」以酥脆多汁咔啦脆雞，淋上特製甜辣醬，加上滿版的香菜、花生粉配料；再搭配油蔥和香菇特製的「粽香雞汁飯」，融合傳統的創新組合，即日起至5月27日開放PK雙饗卡APP搶先預購，5月28日～6月10日全台限量開賣。

肯德基融合台灣傳統習俗，以創新口味打造端午新體驗，包括全新粽子風味的「粽香脆雞」，還有粽葉香氣濃郁的特製「粽香雞汁飯」，成為今年超夯端午脆雞組。

酥脆多汁的咔啦脆雞，結合端午節熟悉的甜辣醬、香菜花生粉，將炸雞和粽香風味結合，化身為「粽香脆雞」，顛覆傳統吃粽印象。而香濃開胃的雞汁飯，配上端午節粽子必備油蔥、香菇、甜辣醬與香菜花生粉，升級成期間限定「粽香雞汁飯」。

▲▼肯德基端午節推出「端午粽香脆雞組」，其中「粽香脆雞」，有滿版的香菜、花生粉。（圖／業者提供）

▲肯德基獨家推出「端午粽香脆雞組」，5月28日～6月10日全台限量開賣。（圖／業者提供）

此波「端午新雞粽」共推出3款限定套餐，5月28日～6月10日限定2周販售，提前開放PK雙饗卡APP會員於5月23日～5月27日搶先預購，期間所有桶套餐，皆可以119元加購原價129元的「粽香脆雞組」，內含粽香脆雞*1 + 三角粽香飯*1 + 上校雞塊*2，一次享有兩種粽香新品。

同時推出粽香脆雞精選個人餐、雙人餐，滿足各種用餐需求，搭配全新外型設計如粽葉的「端午限定外盒」，帶來滿滿儀式感，適合拜訪親友共度佳節。

而5月24日起肯德基也推出「買多送多」優惠，凡於官網、PK雙饗卡APP、現場購買指定套餐或桶餐，達活動門檻，即可獲贈「原味蛋撻禮盒、上校雞塊分享盒」等多款餐點。5月28日起，外送消費滿199元，還可享外送限定買1送1、午茶組等多項優惠，搭配粽香脆雞等精選餐點，更可加購草苺起司冰淇淋大福等超值點心買1送1。

▲▼肯德基端午節推出「端午粽香脆雞組」，其中「粽香脆雞」，有滿版的香菜、花生粉。（圖／業者提供）

▲搭配全新外型設計如粽葉的「端午限定外盒」，帶來滿滿儀式感。（圖／業者提供）

▼肯德基端午優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼肯德基優惠。（圖／業者提供）

▲▼肯德基優惠。（圖／業者提供）

▲▼肯德基優惠。（圖／業者提供）

▲▼肯德基優惠。（圖／業者提供）

●麥當勞「雙層麥香魚」、「可可布朗尼冰炫風」回歸

▲麥當勞雙層麥香魚回歸 。（圖／記者蕭筠攝）

另外，麥當勞超夯「雙層麥香魚」、「可可布朗尼冰炫風」近日重磅回歸，其中麥香魚夾了鱈魚排搭配酸甜塔塔醬、切達起司，單點49元，雙層麥香魚單點89元，即日起至7月9日限時開賣或售完為止。

▲麥當勞可可布朗尼冰炫風也回歸。（圖／記者蕭筠攝）

而苦甜大人系「「可可布朗尼冰炫風」，以香濃巧克力布朗尼拌入經典奶香冰淇淋當中，再撒上苦中帶甜的可可粉，佐以卡滋脆片的酥脆口感，巧克力控必吃，單點69元，即日起至7月2日限定開吃或售完為止。

●摩斯新飲品、端午禮盒買1送1

摩斯漢堡一口氣推出2款新飲品！「榛果風味拿鐵」以由摩斯澳式精選咖啡為底，添加牛乳、榛果風味糖漿，散發濃郁迷人滋味。「榛果風味奶茶」以摩斯冰奶茶為基底，加入香濃榛果風味糖漿後，帶出獨特堅果香氣，原價70元，早餐時段優惠價55元。

另外，端午熱銷蒟蒻禮盒，即日起至6月15日更推出「買1送1」優惠，每箱蒟蒻另可加價39元，升級為全新香甜「蜜桃蘋果」風味，入口帶有濃厚的蘋果風味，美味香Q，尾韻帶著些微蜜桃香，酸甜可口，小朋友最愛，也相當適合夏天。

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