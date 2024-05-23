端午連假「花蓮訂房率不到1成」　業者苦撐：快實施紓困

▲0403強震重創花蓮觀光旅遊，東大門夜市的遊客稀稀落落。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年端午節3天連假是今年最後一個連假，觀光署近日公布整體連假前2日訂房率為42.86%，相比去年同期（前3日）59.94%，銳減17個百分點，其中苗栗訂房率83.91%最高，因0403強震重創的花蓮縣訂房率最低，僅有9.38%。業者感嘆，目前只能苦撐，希望政府相關紓困政策快通過實施，不要再拖。

觀光署統計，端午連假前2日平均訂房率42.86%，平均5成以上包括苗栗縣、連江縣、基隆市、澎湖縣及金門縣，其中苗栗縣單日訂房率83.91%最高，連江縣訂房率75%則居次。

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▲今年端午連假訂房狀況統計。（圖／觀光署提供）※點圖可放大

訂房率最低就在受地震重創的花蓮縣，訂房率僅9.38%，連假最後一天（6月10日）單日更只有5.68%，其次為新竹市27.72%，鄰近花蓮也受波及的台東縣訂房率也不高，僅為29.91%。

觀光署說明，端午連假前2天（6月8、9 日）訂房較為顯著，10日為連假最後1天，民眾陸續返回工作地，各縣市訂房率相對較低，但連江縣仍有77.63%，推測是4月藍眼淚季節，帶動觀光旅遊及訂房率。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，花蓮5月一整個月的訂房率也差不多這麼低，不到1成，今年農曆春節連假是10年來訂房率最差的，花蓮訂房率平均還有6成，過去端午或清明連假也有7成，今年端午連假連1成都沒有，業者只能苦撐。

▲地震阻斷的蘇花公路下清水橋，搶修進度加速 5月底前預計開放大型車通行。（圖／公路局提供）

陳義豐說，蘇花公路5月底才會通車，且到昨天花蓮仍有餘震，民眾會擔心還在觀望，6月振興補助上路，對花蓮旅宿業多少有點幫助，但效益有限。



他表示，目前業者急需融資紓困，縣府上個月也在行政院會提出，但到現在還不確定，政府不能用老大心態做事，趕快確定政策振興花蓮產業。