國防部二度回應中共軍演　防空、陸岸飛彈嚴密蒐報！認知戰納演練

▲陸軍以「陸射劍二防空飛彈」進行實彈射擊，同時進行刺針飛彈雙聯裝與復仇者系統實彈射擊訓練。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

針對中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演。我國防部上午二度回應，強調國軍協同海巡署等單位，透過聯合情監偵系統綿密掌握；地面部隊除正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空及陸岸飛彈部隊亦嚴密蒐報目標；至於敵可能配合相關行動，實施認知作戰，已納為先期演練應處項目。

面對中共的軍演，國防部23日上午二度發表回應，強調國軍已協同海巡署等單位，透過聯合情監偵系統綿密掌握。首先，在地面部隊方面，除正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護。

另外，國防部指出，防空及陸岸飛彈部隊亦嚴密蒐報目標，強化突發狀況應處；至於敵可能配合相關行動，實施認知作戰，已納為先期演練應處項目，以維國防安全。

國防部第一波的回應中則表示，近年中共持續派遣機、艦襲擾，已對全球和平穩定造成實質侵害。此次藉故實施軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其霸道本質。

國防部強調，面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全；同時籲請國人，在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量，共同守護美麗家園。

▼陸軍首度以「陸射劍二防空飛彈」進行實彈射擊。（資料照／軍聞社）

