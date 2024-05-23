長髮哥遭「古靈精怪傘戳2次」！3刀男對到眼傻了...嚇到退數步

▲網友分析，沒有雨傘哥的古靈精怪傘，長髮哥在歹徒瘋狂輸出下很可能直接被刺脖致死。（圖／翻攝自黑豪家族）

圖文／CTWANT

高雄一名20歲洪姓男子21日在台中捷運車廂上，持1把菜刀、2把水果刀無差別砍人，造成2名乘客受傷。期間許姓長髮哥奮力抵抗洪男，不過過程中遭支援的雨傘哥誤傷。對此，許男還原當下狀況，「覺得蠻好笑的。」而有網友分析，沒有雨傘哥的古靈精怪傘，長髮哥在歹徒瘋狂輸出下很可能直接被刺脖致死。

許男接受訪問時坦言，「我一開始也是很無助的，後來有另外一個大哥帶頭以後，就大家都一起來幫忙，我覺得很棒。」他透露，當時雨傘哥一直以為他是嫌犯，因此拿雨傘戳他。

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許男說，「我跟他講一次之後，他後來還是繼續戳我，我跟他講了兩次，但我覺得他有想要幫忙。因為他戳我其實也不太痛，所以我其實也沒關係，我當下只是覺得蠻好笑的。」

有網友在PTT以「雨傘男其實救了長髮男一命？」發文表示，大家都在笑雨傘哥有勇無謀打錯人，事實上長髮哥當時正處於下風，歹徒正拿刀猛刺長髮哥，結果歹徒跟前方雨傘哥對到眼分心，輸出停止，長髮哥趁這個空隙拉開距離，此時雨傘哥繼續輸出，趴的一聲，雨傘打在長髮哥身上，歹徒被突如其來的舉動嚇到，往後退了數步。

網友分析，沒有雨傘哥的古靈精怪傘，長髮哥在歹徒瘋狂輸出下很可能直接被刺脖致死，幸好雨傘的突擊，化解了大家的攻勢，「謝謝你，雨傘男，你拿傘敲打長髮哥，真的連歹徒都傻了。」

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