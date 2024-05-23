尾隨長髮短裙女…酒吧老闆硬上！一聽「帶把的」嚇到全招了

▲台北市中山區日前發生一起「尾隨性侵案」。（示意圖／翻攝自pakutaso）

圖文／CTWANT

台北市中山區驚傳性侵事件，一名經營酒吧的日籍老闆日前看見有位長髮飄逸的短裙女子，獨自走在巷弄內，竟色心大發一路尾隨至住處，並在樓梯間逼迫對方幫忙洩慾，事後還丟下一張500元紙鈔敷衍了事。日籍老闆於19日遭逮後，才從警方口中得知「長髮短裙女」竟是男性，當場嚇傻全招了。

據了解，該名日籍老闆在台北市林森北路經營酒吧已有多年時間，在業界也算小有名氣，沒想到本月14日他看見一名長髮飄逸、穿著短裙的身影，且疑似醉酒走路搖晃，於是心生歹念尾隨在後，一路跟隨對方進入公寓，隨即強逼在樓梯間口交，性侵得逞後還扔下一張500元紙鈔離去。

被害人向警方報案，表示他遭到陌生男子尾隨進入住處，並被逼迫與對方發生性關係，礙於自己喝醉酒無力反抗，最終只能順從替對方口交洩慾，而原來該名被害人其實是一名「第三性公關」。

經警方循線追查，於19日逮捕日籍酒吧老闆，起初他還矢口否認脅迫對方進行性行為，甚至辯稱500元是服務費及清潔費，直到得知被害人是男性後，他當場因太過衝擊坦承犯案，檢方20日依《妨害性自主罪》向法院聲請羈押，法官予以批准。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀

▸ 中捷砍人3刀男疑遭友人切割 IG追蹤人數不斷下滑

▸ 高中生中捷遇襲…父感嘆「仇恨沒有用」！ 與同行各捐20萬添購防身器材給中捷

▸ 72歲嬤拉霸中4200萬 賭場「1原因」不認帳丟1萬元打發