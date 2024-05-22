林姿妙兒駁性侵！公開雙方對話紀錄　怒批前女友：居心叵測

記者游芳男、吳佩蓁／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙的小兒子林澤民，去年9月遭爆料性侵前女友。林的前女友A小姐向週刊控訴林為逼她和解撤告，竟不斷找黑道、民代恐嚇施壓她的家人。對此，林澤民今(22日)發聲明澄清，「針對女方指控的性侵、民代關說、黑道施壓皆是不實指控」，他去年已對女方提告，相信司法會還他清白。

▲宜蘭縣長林姿妙的小兒子林澤民涉嫌性侵前女友。（圖／記者李毓康攝）



林澤民表示，「針對女方指控的性侵、民代關說、黑道施壓皆是不實指控，女方一再透過媒體爆料，居心叵測、其心可誅」，他去年已對前女友提告，並提交相關證據，證明對方所言都是謊言，因此案已進入司法程序，在不違反偵查不公開原則前提下，提供部分事實內容，並強調「我深信，司法會還我清白，雨過總會天晴」。

▲林澤民公開與前女友Ａ小姐去年9月1日LINE對話紀錄 。（圖／記者游芳男翻攝）



針對A小姐指控去年9月1日、3日在林住處遭對方性侵，林還原雙方交往時間軸，2人自去年7月5日開始交往，9月1日案發當天早上女方清醒後自行駕車離開，上午9時34分傳送告知林她出門了，接著又傳訊提醒林要記得吃魚油，中午又傳送「愛你+（貼圖）」。

▲9月2日對話紀錄。（圖／記者游芳男翻攝）



9月2日白天林幫忙女方將麵包機器載回新北市樹林，晚上2人共赴冬山民宿參加女方友人聚會，直到深夜才一起回男方住處。

9月3日A小姐指控當晚林方違反其意願發生性關係，林則公開雙方當天LINE對話紀錄，中午A小姐打電話叫他起床，並溫馨提醒他與友人有聚餐，約下午4時2人共同與友人至羅東茶宴餐廳聚餐閒聊、約6時許一起至羽球場打羽球後一同返家，返家後因A小姐懷疑林對感情不忠，雙方因而發生爭吵，之後女方逕自甩門並開車離去，當晚即到前往醫院驗傷。

▲9月3日A小姐傳訊給林稱「電射帽的錢麻煩還我，你自已說要買單的32800+4194 =36994。（圖／記者游芳男翻攝）



林澤民的律師陳俊廷表示，針對A小姐所指控均是不實內容，由於案件已進入司法程序，不便作太多陳述，僅表示當時林先生與A小姐是在交往中的狀態，且事發之後林先生與A小姐仍有許多親密的舉動，包括共同與友人聚餐、一起去運動中心運動，如果依照當時A小姐指控，依照一般常理雙方事後不可能有所謂的親密互動，希望司法機關還林澤民清白。