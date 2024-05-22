翁半夜洗衣摔倒...全身濕喊「救命」妻重聽沒反應　警消破門救人

▲老翁半夜洗衣，不慎在自家前庭摔倒呼救，中興警方及時救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

八旬陳姓老翁日前深夜在家中前庭洗衣，不慎摔倒無法起身，且被水淋濕全身、險些失溫，狼狽發抖呼救「救人喔！」警消獲報後及時趕到，合力破門後，順利將老翁救出送醫，化解一場虛驚。

中興警分局指出，陳翁家住新興路，永清派出所副所長賴水瞬及警員傅永宏當天執行深夜巡邏勤務時，獲陳翁鄰居報案、得知陳翁在家中急需救助，隨即抵達現場後，發現大門深鎖無法進入救援，遂通知消防人員攜帶破壞工具到場，同時向熱心鄰居借用木梯，攀高後透過門縫觀察門內狀況，發現老翁上半身赤裸、癱坐在自家前庭地上無法動彈，身旁的水龍頭還不斷噴出大量自來水、濺濕老翁全身。

警方先試圖拿長棍伸進屋內欲敲開門鎖，可惜未果，經消防人員到場以破壞剪破壞鐵條、從上方門縫爬入後，發現陳姓老翁體力透支有輕微失溫情況，立刻將他扶起送醫，所幸無大礙。

陳翁稱當時趁半夜洗衣服，因體力不支、頭暈跌倒，還撞破一旁的水龍頭，導致地板積水成災，不巧其妻當時正在樓上休息、又患有重聽，未聽到丈夫呼救也罷，連家中來電、敲門和門鈴聲都沒察覺，因為警消會同前來破門救援才有驚無險地躲過危機，他表示感激之意。

中興分局提醒，家中如有高齡長者應隨時注意其動態及生活起居，或可加強救援裝置或是遠端監控等科技措施，讓銀髮族獨居生活照護及安全升級，避免發生憾事。