27歲正妹「深夜爬山」身亡！　同伴曾打電話求救

▲女生深夜爬山身亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

網路瘋傳稱江西萍鄉武功山風景名勝區一名女遊客穿著吊帶爬山，因山上天氣變化，導致失溫去世。對此，景區工作人員證實，確實有一名女生意外去世，但並非穿吊帶，有穿長裙和衝鋒衣。負責人表示，遇難者為1997年生，沒有戶外經驗。

綜合陸媒報導，網傳的截圖中，社交平台上有網友在討論此事，「昨天（5月19日）晚上武功山失溫的女孩沒了」、「找到的時候已經不行了」、「太可惜了，97年的」……。也有人稱，女孩穿著吊帶去拍照。

5月21日，武功山風景名勝區管委會宣傳部門一名工作人員表示，確實有一名女生在5月20日凌晨發生意外。該女生是19日上午登山，20日凌晨出事。事發後，景區接到救援電話，也組織了消防、應急及醫護人員的救援隊趕到現場救援，「但是很遺憾，沒有救回來。」

網上有傳出該名女子登山「穿吊帶」的說法。這名工作人員透露，該女生並非像網傳的那樣，她還穿了長裙和衝鋒衣，但她未購票，也未通過景區的核心區上山，走的是戶外徒步路線。他稱，實際上，景區禁止通過這些戶外徒步路線上山，「走這些路線肯定要具備充足的戶外知識。」

據《紅星新聞》報導，武功山風景名勝區相關負責人指出，遇難者走的是非景區開發的戶外穿越線路，在景區管轄範圍之外。遇難者為1997年生，沒有戶外經驗。

另外，該負責人也否認了遇難女子參加「小白團」、「隊友拋下她跑了」的說法。他透露，是3人相約19日爬山，在山下會合，沒有向導。據瞭解，這3人以前是同學。晚上9、10點，同伴報了警。專業救援人員晚上出發到山頂要三四個小時，凌晨找到女子並送往山下醫院。但該女子最終不治，具體死亡原因還待查明。其家屬已到當地處理相關事宜，相關部門也在進一步調查此事。

據客棧老闆女兒張女士透露，事發當晚，女孩的朋友向客棧求助，稱女孩無法行走且無法說話。客棧老闆立即組織搜救，但女孩被發現時狀態已非常糟糕。客棧提供了帳篷、睡袋和熱水，多名客棧住客也一直守護在女孩身邊。隨後，消防隊員趕到將她抬下山並送醫，但不幸的是，21日轄區警方確認女孩已不幸身亡。

轄區警方工作人員回應，具體死亡原因還在調查，初步瞭解為失溫導致，女孩家屬已經來派出所處理相關情況。

據萍鄉市武功山風景名勝區管委會網站介紹，國家重點風景名勝區、國家AAAAA級旅遊景區、國家地質公園、國家自然遺產、國家森林公園-武功山風景名勝區位於江西中西部，萍鄉、宜春、吉安三市交界處，地處湘贛邊界的羅霄山脈北段，主峰白鶴峰海拔1918.3米。

失溫症又稱低體溫症，描述當人體核心溫度低於35.0℃時的現象（人體的正常體溫是36℃～37℃）。失溫症根據其嚴重程度分為輕、中、重三期。其中第二期中度失溫時，體溫降至28℃～32℃，肌肉不協調更明顯，人的行動更遲緩、困難，伴有步伐不穩、方向感混亂，還會出現反常脫衣現象，這是身體自身調節機制失衡，原來始終收縮的周圍血管擴張，導致短暫「熱起來」的錯覺。

武功山在大陸戶外圈聞名，吸引了很多愛好者，但隨著武功山爆紅，沒有相關知識和經驗、沒有做好準備就來徒步的人也越來越多。一家山頂住宿的工作人員表示，經常碰到凍得哭的年輕人尋求一頂便宜的帳篷。

上述景區相關負責人介紹，武功山每年都會發生很多受傷、迷路的情況，需要救援，但人員損失很罕見。戶外徒步屬於自發行為，尤其是夜爬興起後，給景區管理造成很大壓力，人力、物力花費很大，景區也在想辦法防範，例如加強管理、普及徒步登山知識。