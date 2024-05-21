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社會 社會焦點 保障人權

4人遊艇澎湖七美海域遇險失聯　海巡艦搜尋11hrs找到人船返港

▲海巡署艦隊分署救援遊艇 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署艦隊分署救援遊艇 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1艘有4人的馬來西亞籍遊艇20日上午在澎湖縣七美西南方失去聯繫，海巡署艦隊分署獲報派遣雲林艦前往搜尋，經11小時後與該遊艇取得聯繫，有一船員受傷，經護送安全抵達屏東東港大鵬灣，完成救援任務。　

▲海巡署艦隊分署救援遊艇 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署艦隊分署救援遊艇 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署艦隊分署於5月20日08時接獲國搜中心通報，馬來西亞籍「WEN PU3」遊艇(船上4名台籍船員)於七美西南方69浬(約127公里)處發出遇險信號且失去聯繫，立即派遣雲林艦前往救援。

雲林艦趕到該艘遊艇最後船位發報位置搜尋，並多次嘗試聯繫該船，在晚間19時以VHF無線電與「W」船成功取得連繫。

遊艇船長表示，船上人員均安，僅一名船員手部遭纜繩打傷，但無須緊急醫療協助，因引擎故障僅能以風帆航行，恐有航安疑慮，請雲林艦伴航返台，並已聯繫屏東縣海上救難協會進港前安排拖帶作業；雲林艦全程伴航，再由高雄海巡隊PP-10075艇戒護進港，於今(21)日13時30分，平安返抵屏東大鵬灣。

海巡署艦隊分署表示，分署持續充實救生救難能量，並運用科技輔勤及結合各單位合作網絡，提升救援速度與效率，保障人民生命財產安全。呼籲在海上航行作業的民眾，若有需要服務事項，請利用海巡「118」免付費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即前往處理。

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