市佔第一威德益生菌限時限購折價　連鎖賣場再現瘋搶熱潮

▲「威德益生菌」獨家專利BACO17倍活菌，存活率高，可耐受消化道高溫、強酸、強鹼環境，順利抵達消化道定殖，吸收效果好。（圖／美國威德提供）

圖、文／美國威德提供

台灣市占率第一益生菌產品「威德益生菌」在今日開始為期11天的年度折價檔期(5/20~5/30)。消費者累積消費滿1500元上傳發票再贈旅行收納組及威德益生菌睡前專用5入體驗包。連鎖賣場出現瘋搶風潮，每位消費者限購6盒。

根據經濟部統計處2023年發布的統計數據，國內保健食品內需大增，產值連續4年創新歷史新高。

「引客數據」市場消費實購數據統計，「威德益生菌」連續三年為台灣益生菌市佔率第一，更連續蟬聯知名連鎖賣場的保健食品銷售冠軍。去年連鎖賣場折價檔期，更創下14天銷售近4000萬包的佳績。

▲連鎖賣場台南店威德益生菌12棧板大位陳列，產品存量嚴陣以待。根據「引客數據」市場消費實購數據統計，「威德益生菌」連續三年為台灣益生菌市佔率第一。（圖／美國威德提供）

保健食品市場競爭激烈，是否真能有效輔助達成健康目標，成為民眾最關注的重點。今年，威德益生菌代言人曾寶儀拍攝電視廣告「有效篇」，和消費者溝通「選擇有效」的重要性。

威德益生菌代言人曾寶儀表示：「在維持健康的路上，威德益生菌給了我很大的支持！身體給我最真誠的回饋，對我來說，有用就是有效。」

▲曾寶儀表示，在維持健康的路上，威德益生菌給了我很大的支持！身體給我最真誠的回饋，對我來說，有用就是有效。（圖／美國威德提供）

美國威德亞洲執行副總Maria Chen表示：「感謝消費者對威德的信任及喜愛，威德益生菌在全球銷售已正式突破8億包。有效性及安全性，是威德團隊最重視的兩項產品研發優化指標。」

「威德益生菌」獨家專利菌株BACO17倍活菌，根據實驗證實，存活率高於常見益生菌種超過100倍。可耐受消化道高溫、強酸、強鹼環境，順利抵達消化道定殖。專利粗顆粒劑型，速溶不嗆口，吸收效果好，適合全年齡使用。

▲2024年曾寶儀與美國威德合作計畫擴大，代言「威德益生菌產品系列」。（圖／美國威德提供）

2024年曾寶儀和威德的代言合作擴大，產品包含明星商品「威德益生菌」、呵護女性健康「威德蔓越莓益生菌」、調整體質「威德益生菌保護力配方」、迪士尼系列兒童益生菌「威德益口酵益生菌」等益生菌系列商品。

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