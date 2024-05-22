6國中生站斑馬線33秒沒車禮讓　他火大檢舉！爽秀13張罰單

記者賴文萱／高雄報導

高雄又現行人地獄！一名網友行經湖內國中前馬路時，發現6名國中生停在閃黃燈的路口前等待要通過，然而路上的汽機車卻不斷呼嘯而過，沒人願意禮讓，讓學生們在路口呆站長達33秒才終於找到機會通過馬路。該名網友看不下去，事後怒檢舉13輛汽機車，引來網友稱讚「原PO做了好事，給個鼓勵」。

▲高雄一群國中生「呆站斑馬線」，等了33秒沒車要禮讓。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

WoWtchout地圖型行車影像分享平台今日曝光一段行車紀錄器畫面，在湖內區中山路二段170號前，有一群學生要過馬路，然而該路口閃著黃燈，卻沒其他車輛願意禮讓站在路口的學生們，只見多部汽機車不斷呼嘯而過，學生們呆站了約33秒後，才終於等到時機順利穿越馬路。

該名當事網友怒批，「這樣學生怎麽可能敢過馬路」，並指最後學生通過時，有位弟弟還很有禮貌招了個手。網友事後看不下去，透過行車紀錄器影像進行檢舉，有截到車牌的通通檢舉，成功舉發13張。

▲▼國中生在閃黃燈路口等了33秒，才終於通過馬路。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

其他網友看見影像後紛紛留言，「在猴的眼裡是看不到人的存在」、「在南部，是人要讓車」、「原PO已經做了好事，給個鼓勵」。

對此，警方表示，經查案發時間為5月13日17時15分，在高雄市湖內區中山路二段170號前，違反道路交通管理處罰條例第44條第2項：汽（機）車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交叉路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，並記違規點數3點。

另湖內分局也統計，今年1月迄今，在高雄市湖內區中山路段週邊，攔查取締各類交通違規共計538件，呼籲駕駛人遇民眾行經行人穿越道時，應禮讓其先行通過，避免發生危險。