才過斑馬線就被攔！警開單「不讓行人」　網重刷影片：人在哪

記者曾筠淇／綜合報導

若有行人要通過行人穿越道（斑馬線），車子就必須禮讓。日前有一名林姓網友行經台北市士林區時，突然被警方攔下，並以「不暫停讓行人先行」為由開單，但他事後查看行車記錄器，卻越想越納悶，不解為何會收到罰單。畫面曝光後，不少網友也直呼「人在哪」、「申訴吧」。

林姓網友在臉書社團「爆料公社二社」上發文表示，他日前行經芝山捷運站附近時，突然被警察攔下，並收到一張「未禮讓行人」的罰單。從他貼出的畫面可見，他通過斑馬線時，正巧有另一輛轎車切到路中間往前行，於是他稍微放慢速度，待對方先行，與此同時，畫面右側就有一名警察走到路中間攔住林姓網友。

林姓網友在留言處貼出「舉發違反道路交通管理事件通知單」，上頭寫明「違反道路交通管理處罰條例第44條」、「行人穿越道有行人通行，不暫停讓行人先行」。對此，他實在感到納悶，「有請專家幫忙解惑」。

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▲林男被開單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

不少網友看到畫面後，紛紛留言表示，「此時斑馬線上哪裡有人要過呢？我請問」、「這個申訴再沒過就沒天理了」、「行人在哪」、「除了那個警察，沒看到有人要過馬路」、「我看了好幾回，該走都走了，哪來不禮讓」、「沒看到行人啊」、「沒看到要通過的行人欸」、「行人在哪？害我倒帶看了八百遍」。

事後林姓網友也在留言處表示，「謝謝大家的支持，我申訴了，不過可能會等到天荒地老」。