快訊／買野馬GT沒繳車貸遭扣車　劫車犯到車商店內自焚灼傷！

▲連男繳不出車貸，車遭車行拖回，他憤而搶車 。（圖說下同／記者戴上容翻攝）



記者張君豪／台北報導

17日在新北市五股區新五路二段因繳不出車貸劫車的連姓男子（37歲），當天中午12點搶走一輛外匯的野馬敞篷5.0GT跑車，劫走車輛後還去貼上改色車膜，警方粗估這起劫車案件外匯車商損失最少在200萬元左右。連男在被捕交保後，22日中午持酒精到購買該輛野馬敞篷跑車的內湖外匯車商理論，並要求負責人出來談判，甚至當場點火自焚、燒傷自己左手臂，所幸業者緊急報警處理，警方到場後經救護人員檢視發現連男僅輕度灼傷，依觸犯公共危險罪將他逮捕偵辦。

警方指出，連男購買外匯敞篷車卻無力支付購車貸款，車子因此被業者拖到五股區中租租車行拖回，連男心生不滿，17日中午12時許威脅管理員後進到車輛保管場，硬將敞篷車開走。





外匯車商獲知上情後無奈報案「持槍搶車」，新北市蘆洲分局調閱監視器並釐清動機，於北市吳興街逮捕連男，全案依強盜罪進一步偵辦。

未料，22日中午，連男持酒精到內湖瑞光路某外匯車商談判，並點燃酒精自焚，他持有的酒精瓶當場被車商保全人員搶下，連僅受輕傷。連男持易燃物品在營業處所點火，警方依觸犯公共危險罪現行犯將他移送。

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