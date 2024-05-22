中捷3刀男激喊：我還不想死！媽趕到警局見兒　母子當場抱頭痛哭

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中捷運昨(21日)發生砍人案件，20歲洪姓犯嫌19日從高雄北上，入住台中某汽車旅館，直到21日上午10時39分退房搭乘計程車前往水安宮捷運站，並於11時20分犯案，造成2名乘客受傷，洪嫌自己也掛彩。案件發生後，洪嫌拒絕夜間偵訊，直到今早警方才製作筆錄，而洪嫌母親也趕赴現場，不敢相信兒子竟然犯下此案，當場在警局與洪嫌抱頭痛哭。

▲洪嫌犯案前先在水安宮站的置物櫃中放置隨身包包 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

初步了解，洪嫌一周前就在高雄路竹一間五金行購買凶器，19日便從台南高鐵站搭高鐵北上台中，並於同日晚間入住一間汽車旅館，一待就是兩個晚上，直到昨日上午10時39分才退房離開。

▲洪嫌昨穿著病人服被帶回警局。（圖／記者許權毅攝）

警方掌握，洪嫌搭乘計程車前往捷運水安宮站，抵達後還先到置物櫃放置隨身包包，隨後才進到捷運內犯案，造成2名乘客(27歲許男、17歲呂姓高中生)受傷，洪嫌自己也掛彩送醫。

洪嫌昨日送醫時還不斷哭喊，「我還不想死，對不起」，隨後被送往醫院進行縫合手術，結束後便被帶往警局。不過，他拒絕夜間偵訊，警方直到今(22日)才製作筆錄。

警方表示，第一時間就通知洪母到場，她在得知兒子鑄下大錯後也立即北上，同時聘請律師到場，見到兒子僅穿病人服還赤腳，兩人當場情緒激動抱頭痛哭，隨後洪母又急忙衝到附近的量販店幫兒子買衣服穿。

▲台中偵查隊隊長張漢章說明中捷案情。（圖／記者鄧木卿攝）