考生辛苦了！作家張西、知寒語錄暖哭破萬考生　伴點全新樣貌回歸

▲放鬆計畫啟動，伴點進入校園為學生加油打氣，領取伴點及張西手寫小卡療癒身心。

【企劃特輯】

國中會考終於在上週結束啦，累積許久的壓力是否釋放了呢？為了恭喜大家順利完成測驗，以全新樣貌回歸的伴點，帶著療癒的巧克力加上牛奶，攜手深受學生歡迎的作家張西、知寒打造專屬療癒語錄，用大家喜歡的味道、最「觸」的語言，寫出屬於大家的故事，並和考生們說聲「辛苦了」！

新生代暢銷作家張西 手寫溫暖語錄伴考生渡過煎熬

會考結束，但是成績還沒出來～要如何放輕鬆面對即將出爐的成績？充滿不確定的未來讓人心慌，覺得不知所措嗎？試試看用療癒人心的語錄，展開你的放鬆計畫吧。

「原來幾個足夠的信念，就能夠推動人生」，伴點攜手作家張西，希望藉由文字告訴學生們，即使面對未知的結果、生活中還要面臨許多不同的挑戰，但只要堅定自己的目標，就能夠不畏艱難的持續走下去。不論考試的結果如何，都要保持對生活的自信，堅持自己所相信的事，一定都可以順利地面對挑戰的。如果還是很擔心的話，那就讓伴點用巧克力牛奶陪伴大家，創造多一點的快樂吧！

愛情系療癒型作家知寒用最青澀的故事寫下學生青春回憶，學生熱烈迴響「這我！」

隨著考試結束，人生逐漸要跨入下個階段，國中的校園生活中，除了日復一日的課堂記憶外，那些零碎的下課時光、放學後好友們的社團聚會，更是記憶中最不可或缺的、珍貴的點點滴滴。那些打打鬧鬧的友情、青春羞澀的愛情、在最需要拯救的時候伸出援手的親情，都將成為每個人最獨特的回憶。作家知寒特別透過文字告訴和學生一起回顧校園生活，與大家分享關於愛情、關於友情的校園故事。文章上線後更引起學生共鳴，紛紛表示「這我！」、「還沒畢業就開始還念校園生活了」 。

▲作家知寒透過文字一起回顧校園生活，分想關於愛情、關於友情的校園故事。

伴點全新樣貌回歸，用最療癒的巧克力牛奶為學生加油，讓喝伴點可以快樂多一點！

考後的放鬆計畫除了有張西、知寒的陪伴，也有伴點陪伴大家！透過巧克力加上牛奶的雙重療癒感，讓伴點在未知的挑戰路上，陪你一起經歷人生中的不同關卡。未來實體站上各大校園、補習街上，希望用實際的鼓勵讓學生可以找回屬於他們的快樂！即日起，至全台7-ELEVEN購買伴點，享兩件35元優惠，將快樂分享給重要的人，讓自己與朋友們一起喝伴點，快樂多一點！

▲即日起至全台7-ELEVEN購買伴點享兩件35元優惠，讓大家一起喝伴點，快樂多一點！

