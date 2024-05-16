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【廣編】童年快樂回來了！睽違10年「品牌」以全新面貌回歸

▲▼伴點,回歸,巧克力,牛奶,張西,知寒。（圖／業者提供）

▲伴點回來了，還與暢銷作家張西合作推療癒語錄，要讓大家快樂多一點！

圖、文／伴點提供

台灣手搖飲品牌越來越多，超商飲品品牌及口味選擇也越來越豐富，隨時代演變，許多經典飲品品牌默默消失，成為許多人心中難忘的回憶。每年年末盤點，總能看見網友敲碗，希望這些童年經典，能夠再次回歸。今年，網友的願望終於實現，眾人敲碗許久的經典品牌「伴點」在今年5月以全新樣貌回歸，引爆網友熱烈討論。

「伴點」除了大家熟悉的「巧克力」這個經典元素之外，這次加上了全新元素「牛奶」，要帶給消費者全新的感受。產品上市消息曝光後，隨即在網上引發熱烈討論，更讓網友們深陷童年回憶當中，「小時候的精神糧食」、「這不喝對不起自己的童年ＱＱ」、「終於！等這麼久終於回來了！！！」、「以前是巧克力奶茶 現在是巧克力牛奶 有種升等回歸的感覺」。

全新上市的伴點巧克力牛奶，以嚴選歐洲進口可可粉，搭配紐西蘭優質乳源的完美調和，希望透過兩種療癒感爆棚的經典好味道，帶給大家更多的快樂。伴點更與暢銷作家張西、知寒合作，在社群中分享各種療癒語錄，希望透過巧克力牛奶香甜的味道以及溫暖人心的動人語錄，陪伴大家。不論是上學途中當作早餐、上班疲憊時療癒心靈、好友團聚時一起分享，在每個需要陪伴的時刻，喝伴點陪你製造快樂吧！為了讓老朋友能夠重溫童年回憶，同時歡迎更多新朋友認識伴點，即日起至全台7-11購買伴點，享兩件35元優惠，快將快樂分享給重要的人，讓自己與朋友們一起喝伴點，快樂多一點！

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