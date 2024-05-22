新竹客雅溪突變牛奶河！工程行殘漆廢水全流入　環保局要罰了

▲工程行員工將清洗工具殘漆的廢水流入客雅溪，造成溪水汙染呈牛奶色。（圖／記者新竹市環保局提供）

記者陳凱力、吳佩蓁／新竹報導

有民眾發現新竹市客雅溪20日遭不明液體汙染，造成溪水呈現牛奶色，隨即通報環保局處理。經查，發現是1間工程行員工將清洗工具殘漆（水性漆），產生廢水經水溝流入客雅溪，環保局立即要求停止排放，並依法開罰。

環保局指出，該工程行已違反「水污染防治法」，當下立即要求對方停止排放，防堵油漆清洗廢水繼續污染溪水，並將依法對該工程行開罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。此外，亦要求其限期改善，並清除水溝及客雅溪岸邊之殘留白色廢水，如屆期未完成改善，將按次處罰。

環保局指出，市府當下針對現場水質進行檢測，檢測結果水溫為28.2℃、酸鹼度(pH)為7.67、導電度為507.1μs/cm，溶氧為4.35 mg/L，初步顯示水質未見異常；同時也採樣懸浮固體、化學需氧量、氨氮及重金屬等送檢驗分析，待後續實驗室結果出爐，將以採證廢水之檢測報告作為依據，確定此次水污染事件之裁罰金額。

環保局呼籲，含有污染物之各類廢水及污水應妥善處理，切勿直接排放至河川，若造成水污染將依法開罰。市民如果在竹市轄內發現水污染情形，請於第一時間撥打1999市民專線或環保局公害陳情專線0800-066666進行通報，相關單位將立即進行處置，全力守護水環境清潔生態。