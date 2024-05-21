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社會 社會焦點 保障人權

中捷持刀砍人事件又勾起鄭捷案回憶　捷運警察隊曝3種自保法

記者邱中岳／台北報導

台中捷運21日驚傳隨機砍人事件，凶嫌洪姓男子遭到民眾壓制，再由警方逮捕，警消將洪男以及2名受傷乘客送往醫院救治。對於這起大眾運輸工具上發生的驚悚事件，北市捷運警察隊提供3點可以自保的方式。

▲▼洪男在中捷持刀傷人 。（圖／翻攝臉書）

▲台中捷運20歲男子涉持刀殺人，北市捷警隊也說明民眾如何自保。（圖／翻攝臉書）

台中捷運21日上午11時許，20歲的洪姓男子帶把3刀上捷運，隨機朝乘客砍殺，導致2名乘客受傷，其中1名長髮男子奮勇與洪男搏鬥，另外還有人持雨傘協助，最後洪男被民眾合力制伏，交由警方逮捕。

▲▼台中捷運20歲男子涉持刀殺人，北市捷警隊也示範3種民眾自保方式。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台中捷運20歲男子涉持刀殺人，北市捷警隊也示範3種民眾自保方式。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市捷運警察隊針對此事也提出3點建議，如果民眾遇到持刀攻擊部分，首先應該要以遠離危害為優先，並且尋求安全地點維護自身安全。

其次，捷運車廂都有緊急通話鈕，如果遇到危害，可以要求離緊急通話鈕最近的乘客按下通話鈕，以告知站務人員車廂有危害發生。

最後，可以以自身隨身物品防衛自己或者攻擊嫌犯，譬如雨傘、包包以及衣服，首先雨傘部分可以抓著雨傘頂端並非把手，因為這樣可以減少雨傘斷掉風險。

如果民眾持有包包，可以保護自己，遮住自己脖子動脈、上半身心臟等重要器官，避免自身遭到傷害，千萬不要將包包丟向嫌疑人。最後，如果有外套，可以裝上有重量的物品，以甩擊的方式攻擊歹徒。

21日正好是鄭捷案發生10週年，北市捷警隊統計，從2014年鄭捷案發生迄今，於捷運站內及車廂持刀犯罪計有15件，其中7件未致人受傷、8件有致人受傷。

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