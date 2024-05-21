中捷3刀男「隨機砍人」乘客滿臉血！網教3招「公共運輸上可防身」

▲台中捷運發生隨機持刀砍人案。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中捷運於今（21）日發生砍人事件，一名身穿咖啡色襯衫的男子，持3刀攻擊搭乘捷運的民眾，導致2名傷者臉部刀傷、撕裂傷，3人也被緊急送往醫院治療。由於今日正好是鄭捷台北捷運隨機殺人的十周年，也讓許多網友感嘆，「為什麼反而應該安全的大眾運輸工具，卻變成最危險的地方？」

據了解，一名身穿咖啡色襯衫的男子在中捷列車上，突然亮刀朝乘客揮砍，讓一旁搭乘捷運的民眾當場嚇壞，並紛紛以雨傘等物品試圖自保，有民眾勇敢上前試圖控制嫌犯的行動，最終棕衣男子被眾人合力壓制在車門上，警方也表示現場2名傷者包括17歲、20多歲男性，都是臉部刀傷、撕裂傷，被送往林新醫院治療，所幸均為生命危險。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

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由於2014年5月21日時，鄭捷在台北捷運板南線的列車上，持刀隨機攻擊民眾，且專挑胸部和腹部下手，共造成28人死傷（4人死亡，24人受傷，包括自行就醫3人），分別為死亡4人、重傷8人、中傷7人以及輕傷9人，罹難者遇害分別為28歲男性(左胸穿刺傷)、26歲男性(右頸一刀傷及大動脈)、62歲女性(胸部有氣血胸)、52歲女性(左肩胸口刺傷)。如今再度發生中捷砍人案，也讓許多民眾心驚驚，感嘆「捷運是什麼砍人熱點嗎…為什麼反而應該安全的大眾運輸工具，卻變成最危險的地方？實在不解。」

不少網友也紛紛留言，教導大家遇到此事如何防衛，「自從鄭捷以後，我一直跟親友宣導，上車要注意滅火器在哪裡，一有狀況，馬上拿來要噴要揮要滅人（也可以順便滅火）都可以。公共交通工具上一定會有滅火器，遇上災難或者不可理喻之暴徒，你能拿到最大支最堅硬的反擊工具就是滅火器。在練家子手中揮舞，威力不輸青龍偃月刀」、「大家可以帶防身用的辣椒水，合作一起噴，犯人就被辣到動彈不得了，滅火器也可以」、「覺得隨身要帶辣椒水了，可以暫時對付這種人」、「我有看到扭他耳朵的阿姨，那招我媽用過，效果很足，謝謝你們見義勇為」。

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