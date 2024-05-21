捷運砍人「阿伯、大媽衝上去圍攻」　1幕全場讚爆：台中人好猛

▲中捷男持刀瘋砍「阿伯大媽上前圍攻」！網友看傻驚呼：台中人果然民風剽悍。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台中捷運今（21日）驚傳一起持刀砍人案，一名男子於上午11時許突在車廂內持菜刀、水果刀攻擊乘客，導致2人受傷送醫，現場民眾見狀，紛紛赤手空拳或拿雨傘合力壓制歹徒。畫面曝光後，網友看呆驚呼「台中人果然民風剽悍」、「台中人真的很英勇」。

從現場影片可見，當時身穿棕色外套、戴著口罩的持刀男子突發狂攻擊車廂內乘客，目擊民眾見狀立即上前包圍壓制歹徒，還有人拿起雨傘朝男子一陣猛K，現場場面十分火爆。

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群體抗敵作戰的英勇行徑，也讓網友在PTT發文表示，「台中人好勇猛，一群人一起去壓制，最後那個敲頭，根本是把暴徒的頭當太鼓達人在打。」對此，網友紛紛留言大讚，「台中人好勇哦，徒手接白刃欸」、「台中人好猛...那些阿北歐巴桑太猛了吧」、「雖然敲頭很好笑，但還是謝謝大姐」、「那個壓制的阿北，感覺很有經驗」、「在台中鬧要做好心理準備」、「台中人果然民風剽悍直接圍上去扁他。」

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