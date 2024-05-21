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中捷爆砍人案！一票怕爆1點「不敢搭捷運了」：怎變最危險地方

▲▼ 中捷砍人。（圖／記者許權毅攝）

▲中捷發生隨機砍人事件。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中捷運今（21）日上午11點20分左右發生車廂砍人案，有民眾受傷報警，事件引發譁然，不少人紛紛想起台北捷運車廂犯下隨機殺人事件的鄭捷，而鄭捷事件發生於2014年5月21日，正好10年。就有網友忍不住直呼1點很可怕，「為什麼反而應該安全的大眾運輸工具，卻變成最危險的地方？」引發共鳴。

事件一發生，就有網友嚇喊，「捷運是什麼砍人熱點嗎…為什麼反而應該安全的大眾運輸工具，卻變成最危險的地方？實在不解。」

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話題引發共鳴，不少人也直呼，「乘坐大眾運輸不要再滑手機了，眼觀四面耳聽八方！」「以後坐捷運要全副武裝了」、「有點不敢坐捷運了」、「自己開車最安全。」

還有人回憶起10年前鄭捷一案，「捷運行駛過程中，車廂內就成為無可逃脫躲避的場地。之前台北鄭捷在行兇時還特別選最長的一段」、「他是在快下班尖峰時刻」、「自從發生鄭捷案後，搭大眾運輸我再也不滑手機睡覺，細細觀察身邊的乘客，意外和明天永遠不知道誰先到來，唉！」

據了解，一名穿著咖啡色襯衫的男子突然在中捷列車上亮刀朝乘客揮砍，有民眾事後心有餘悸還原事發經過，當時是列車後段出現騷動，不少乘客不斷尖叫往前方逃竄，還有人大喊「有人拿刀」。儘管有不少人上前制止、奪刀，但犯嫌仍不斷揮舞手中的刀，情況相當危急，他見狀後立即按下緊急鈴，但卻都毫無作用。目前犯嫌已被壓制逮捕，詳細案情仍待調查釐清。

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