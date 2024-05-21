中捷砍人燒到廢死聯盟「慘爆反感」！大票湧粉專怒酸：怎麼看

▲中捷發生隨機砍人案。（圖／民眾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中捷運今（21）日中午發生隨機砍人！一名20歲洪姓男子身帶3把刀，砍傷車廂2名乘客，3人全送往林新醫院救治，事件震驚全台。就有一群網友忍不住爆氣，到廢死聯盟粉專留言，「快點來中捷救人啊！」「台中捷運今天發生隨機砍人。」

中捷砍人案一出，一票網友湧入「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」粉專，在最新貼文下方留言開酸、批評，「去看看台灣現在治安有多亂好嗎？」「快點來中捷救人啊！」「中午這趴怎麼看？」還有人貼出砍人案影片飆罵髒話，「死刑都沒辦法避免犯罪，你們還他X繼續支持廢死」，眾人怒氣燒到廢死聯盟。

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據了解，這起案件發生在今天中午，洪男疑似從水安宮站上車，先持菜刀攻擊乘客，但遭奪刀後，立刻又從口袋中掏出水果刀狂砍，造成2名乘客受傷，洪嫌自己也掛彩。經查，洪男共攜帶1把菜刀、2把水果刀在身上，但為何突然失控攻擊人，目前在調查釐清中。

事實上，「TPOC台灣議題研究中心」日前才透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析網上有關廢死議題的輿情數據，結果顯示，根據正負面聲量調查，關於廢死的負面聲量已達4.8萬則，直逼5萬大關，而正面聲量只有3千多則，負聲量是正聲量的12倍，其網路好感度（P／N值）僅0.08，顯示負面聲量完全碾壓正面聲量，好感度極低。

對於死刑存廢，民進黨團總召柯建銘則表示，研議廢止死刑的可能性是民進黨長期努力的方向，但他們也始終堅持廢除死刑必須要在民主程序下與社會持續溝通、持續對話，逐步厚實民意基礎，唯有於台灣社會形成一定共識下，方能步入下一個階段。