　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中捷砍人燒到廢死聯盟「慘爆反感」！大票湧粉專怒酸：怎麼看

▲▼ 中捷20歲洪男帶3把刀砍人 。（圖／民眾提供）

▲中捷發生隨機砍人案。（圖／民眾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中捷運今（21）日中午發生隨機砍人！一名20歲洪姓男子身帶3把刀，砍傷車廂2名乘客，3人全送往林新醫院救治，事件震驚全台。就有一群網友忍不住爆氣，到廢死聯盟粉專留言，「快點來中捷救人啊！」「台中捷運今天發生隨機砍人。」

中捷砍人案一出，一票網友湧入「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」粉專，在最新貼文下方留言開酸、批評，「去看看台灣現在治安有多亂好嗎？」「快點來中捷救人啊！」「中午這趴怎麼看？」還有人貼出砍人案影片飆罵髒話，「死刑都沒辦法避免犯罪，你們還他X繼續支持廢死」，眾人怒氣燒到廢死聯盟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，這起案件發生在今天中午，洪男疑似從水安宮站上車，先持菜刀攻擊乘客，但遭奪刀後，立刻又從口袋中掏出水果刀狂砍，造成2名乘客受傷，洪嫌自己也掛彩。經查，洪男共攜帶1把菜刀、2把水果刀在身上，但為何突然失控攻擊人，目前在調查釐清中。

事實上，「TPOC台灣議題研究中心」日前才透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析網上有關廢死議題的輿情數據，結果顯示，根據正負面聲量調查，關於廢死的負面聲量已達4.8萬則，直逼5萬大關，而正面聲量只有3千多則，負聲量是正聲量的12倍，其網路好感度（P／N值）僅0.08，顯示負面聲量完全碾壓正面聲量，好感度極低。

對於死刑存廢，民進黨團總召柯建銘則表示，研議廢止死刑的可能性是民進黨長期努力的方向，但他們也始終堅持廢除死刑必須要在民主程序下與社會持續溝通、持續對話，逐步厚實民意基礎，唯有於台灣社會形成一定共識下，方能步入下一個階段。

ET快訊
女警遭檢舉下海說話了！認與經理是好友：自己像頭撞到一樣
獨／極度危險犯脫逃！鄰曝他憨厚有禮貌　娶泰國妻生雙胞胎
快訊／陸軍南測中心36歲士官　倒臥馬路死亡
快訊／3刀男瘋狂砍人！市府站暫停營運　警封鎖列車採證
快訊／20歲男被壓制畫面曝　爆吼：我會走！為什麼要這樣？
前環保署署長也在車上！　目擊英勇長髮男滿臉血
獨／3刀男背景曝！20歲高雄護理生突暫停實習　北上中捷砍人
快訊／17歲少年傷勢嚴重！　全身22公分撕裂傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國內爆瘧疾死亡個案！40多歲外籍男「曾赴馬拉威」就醫當天亡

搭中捷被砍傷！男急傳訊息「很嚴重」　女友曝對話：我好後悔

中捷砍人燒到廢死聯盟「慘爆反感」！大票湧粉專怒酸：怎麼看

偏鄉公路客運可載貨5／24上路　運費不得超過全票

逛超商發現「即期麵包」賣光了！　一票秒懂：只能這樣

新一代設計展「One More Night！」　世新數媒109級展現無限創意

高鐵4列車卡半途！台電供電異常「車廂一片黑」　5班次延誤

中捷爆砍人案！一票怕爆1點「不敢搭捷運了」：怎變最危險地方

中捷男狂砍人「一群乘客火速壓制」　PTT看呆：台中人超英勇

高鐵7月起增開43班　每周開出1103班創新高

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

快訊／國內爆瘧疾死亡個案！40多歲外籍男「曾赴馬拉威」就醫當天亡

搭中捷被砍傷！男急傳訊息「很嚴重」　女友曝對話：我好後悔

中捷砍人燒到廢死聯盟「慘爆反感」！大票湧粉專怒酸：怎麼看

偏鄉公路客運可載貨5／24上路　運費不得超過全票

逛超商發現「即期麵包」賣光了！　一票秒懂：只能這樣

新一代設計展「One More Night！」　世新數媒109級展現無限創意

高鐵4列車卡半途！台電供電異常「車廂一片黑」　5班次延誤

中捷爆砍人案！一票怕爆1點「不敢搭捷運了」：怎變最危險地方

中捷男狂砍人「一群乘客火速壓制」　PTT看呆：台中人超英勇

高鐵7月起增開43班　每周開出1103班創新高

賴銘偉悲痛證實9年女友癌逝！　心碎未見最後一面：是我生日那天

卓榮泰遞橄欖枝　近期將拜會韓國瑜、儘速與立法院交流

陳柏霖帥到坎城穿愛牌peter wu超有慵懶風　與柯震東雙帥合體

91.5萬！TOYOTA「ALTIS性能版」引擎升級　原廠改裝賽車同步亮相

快訊／國內爆瘧疾死亡個案！40多歲外籍男「曾赴馬拉威」就醫當天亡

嘉義宮主誠心要賣降3000萬　現主時開價1.5億找有緣人　

搭中捷被砍傷！男急傳訊息「很嚴重」　女友曝對話：我好後悔

伊朗總統驟逝　金正恩致唁電哀悼「北韓的親密好友」

日2歲女童「遭車窗夾頸」窒息死亡！　媽開車回頭嚇壞

身家12億富二代男友「1年前破產」　港女星曾諾不離棄…今宣布分手

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

生活熱門新聞

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

中捷男狂砍人「一群乘客火速壓制」　PTT驚呆：超英勇

財神偏愛！農曆四月4生肖迎豐收

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫震驚快掉下巴

80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

小表弟吃哆啦A夢頭顱！他PO獵奇照釣出苦主

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

日本藥妝店「暗黑手法」被踢爆！　一票觀光客受害

獨／總價破16億！200台G Car齊聚台中

中捷爆砍人案！一票怕爆：不敢搭捷運了

更多熱門

相關新聞

壓制畫面曝！中捷20歲嫌躺染血車廂　上銬突爆吼：為什麼要這樣

壓制畫面曝！中捷20歲嫌躺染血車廂　上銬突爆吼：為什麼要這樣

台中捷運21日上午11時20分發生砍人事件！一名20歲洪姓犯嫌帶一把菜刀、兩把水果刀進入捷運內砍殺乘客，整起事件一共造成犯嫌及2名乘客（17歲呂姓少年、27歲許姓乘客）受傷。稍早警方制伏畫面曝光！

前環保署署長也在車上！　目擊英勇長髮男滿臉血

前環保署署長也在車上！　目擊英勇長髮男滿臉血

盧秀燕探視中捷傷者！17歲少年父捐出慰問金

盧秀燕探視中捷傷者！17歲少年父捐出慰問金

中捷20歲嫌菜刀攻擊遭奪刀　再拔水果刀狂砍釀3傷

中捷20歲嫌菜刀攻擊遭奪刀　再拔水果刀狂砍釀3傷

中捷爆砍人案！一票怕爆：不敢搭捷運了

中捷爆砍人案！一票怕爆：不敢搭捷運了

關鍵字：

廢死死刑中捷捷運

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

即／3人傷勢曝光！中捷17歲少年胸肩遭砍

紅牌女警校園宣導甜美長相曝　下海做半套惹「麻煩」

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

丹妮婊姐520首公開「黑人老公帥照」！現役空軍身材超勇猛

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

中捷男狂砍人「一群乘客火速壓制」　PTT驚呆：超英勇

更多

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面