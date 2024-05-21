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大陸 大陸焦點 特派現場

籲賴政府掌握兩岸交流善意主動權　張五岳：公權力是推力非阻力

▲▼ 馬英九、陳沖、張五岳、林祖嘉、趙春山、蕭旭岑 。（圖／記者任以芳攝）

▲淡江大學兩岸中心主任張五岳 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

總統賴清德昨520九職演說的兩岸論述，被大陸方面定調「暴露『台獨工作者』的本性」。淡江大學兩岸中心主任張五岳也分析，北京對賴沒有期待幻想，未來對台政策持續「軟硬兩手」，畢竟沒有互信，兩岸政治協商機率很低，只能把期望擺在兩岸交流。建議賴政府把握釋出善意，拿回主動權，「公權力應該扮演推力，而不是阻力。」

文化大學國家發展與中國大陸研究所、馬英九文教基金會今共同舉行「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」座談會，前總統馬英九、前行政院長陳沖擔任開場致詞嘉賓。馬辦執行長蕭旭岑擔任首場主題演講主持人、演講學者依序是淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、淡江大學兩岸中心主任張五岳、淡江中國大陸研所助理教授洪耀南。

張五岳指出，對於賴清德520就職演說，都是在大陸國台辦回應都是在預期之內，沒有意外，「九二共識」以及中華民族和兩岸一家概念，這個問題就是不容易存在的問題。

從北京回應來分析，張五岳表示，2016年蔡英文第一次勝選，大陸方面用中台辦、國台辦兩辦負責人規格來回應，當天晚《央視》30分鐘新聞聯播也有播報，並且預告隔天《人民日報》521即將發表評論文章；蔡英文二次勝選以及520就職演說，大陸只有時任國台辦發言人馬曉光局長來回應。這次賴清德勝選、520就職演說則是國台辦發言人陳斌華回應，一切都在預料中。

張五岳指出，大陸方面對於賴清德的兩岸政策也心知肚明，因此《央視》新聞聯播沒有看到任何報導，《人民日報》只有今天第四版全版聚焦關於賴清德總統就職演說，包括王毅、中國大陸外交部到國台辦的談話，並且發表鐘一平文章表達力度，沒有過於重視。

「北京對賴清德總統沒有期待跟幻想。」張五岳進一步分析，去年北京使用中台辦名義點名批判，並且使用「賴清德」三個字，但今年1月13號賴勝選後，北京的批判不使用「賴清德」，而是使用「台灣地區領導人」，由此可證，「北京非常審慎看待這個問題，並且沒有期待幻想。」就目前為止，還是按照既定的政策方針辦事。

張五岳指出，北京對於賴清德的定調就是「務實台獨工作者」以及加大力度「反台獨」，另一個基調主軸則是強化台灣60%主流民意要和平，不要戰爭，要交流不要衝突，這也顯示北京還是要和平交流，「如果是台灣主流民意，北京怎麼會做出一個跟台灣主流民意完全相背離？」同時加大力道針對外部勢力、針對台獨，強調堅持體現一中原則、「九二共識」，按新時代黨解決台灣問題總體方案，推動融合發展和團結廣大台灣同胞共同穩定不移的堅定和平統一。

針對上述分析，張五岳還是認為兩岸關係基本風險「可控」。首先預料北京方面會有局部施壓，將反映在外交國際空間、貿易脅迫制裁、法律戰等遊走灰色地帶的手段。在美中大國博弈之下，美國主要民意傾向「抗中友台」，加上美國總統選舉逐漸白熱化，「抗中保台」措施對美中關係、兩岸關係也會產生影響？如果能避免兩岸誤判，做到有效的分歧控管，兩岸風險基本可控。

對於兩岸局勢，張五岳稍稍抱持樂觀，關鍵在賴政府必須抓出「操之在己」可能性，主動表達善意，形成一個良性的循環，台灣方面依然擁有相當大的主動空間。比如6月1號之後是否開放團客赴陸，是否繼續採取嚴格防禦交流政策？「公權力應該扮演推力，而不是一個阻力。」

張五岳認為，回到過去兩岸政治談判協商的機率非常低，沒有政治互信如何協商？短期內只能期待兩岸恢復全面性的交流，前提是雙方也必須做出努力。

▲▼ 馬英九、陳沖、張五岳、林祖嘉、趙春山、蕭旭岑 。（圖／記者任以芳攝）

▲淡江中國大陸研所助理教授洪耀南。（圖／記者任以芳攝）

淡江中國大陸研所助理教授洪耀南則認為，就北京立場只要是「一中一台」就是台獨，依照賴清德昨天兩岸論述，主要是對台灣內部不是對北京，因為怎麼表述北京都會不滿意，因此是對內部公開談話。

洪耀南說，「昨天雙方也都在畫各自的紅線，北京一方面推動兩岸民間交流，一方面反對台獨。賴清德談話聚焦中華民國主權，同時也強調推動兩岸交流。」

整體來看，洪耀南表示，未來可預料，北京方面以及賴清德未來主政只剩下民間交流算是有共識，至於不設前提在既有基礎下推動的政治談判，困難度非常高。未來只能從賴政府的兩岸人事安排來期待，陸委會主委邱垂正以及海基會董事長鄭文燦，外界期望可以透過實質交流，積累善意。

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