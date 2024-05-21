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全版痛批賴清德　中共《人民日報》：台獨金孫、販賣兩國論

▲▼520總統就職典禮,前總統蔡英文由總統賴清德、副總統蕭美琴一行陪同,登上府前廣場典禮舞台向民眾揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德、副總統蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

總統賴清德5月20日在就職典禮上的發言引起對岸強烈反彈，中共官媒《人民日報》21日在第4版全版痛批台獨，並刊發評論文章「『台獨工作者』一紙空文賣國禍台」，指賴清德是在「販賣兩國論」，一邊企圖謀獨，一邊奢談兩岸對話交流，完全是招搖撞騙。

評論文章中提到，賴清德在演講中大放厥詞，販賣兩國論、鼓吹兩岸互不隸屬，充斥著妄圖倚外謀獨、以武謀獨的險惡用心，再次暴露其台獨的頑固立場，「一紙空文欺騙不了世人，只會在賣國禍台的恥辱柱上再次記上一筆。」

文章中指出，自稱「台獨工作者」的賴清德，長期幹著「台獨」的勾當，卻打著和平的旗號，可謂是無賴至極，「一邊以各種卑劣手段企圖謀獨，一邊奢談兩岸對話交流，完全是招搖撞騙。鼓吹靠實力達到和平的目標，完全是自欺欺人。」

文章中提到，賴清德拉大旗給自己壯膽，極盡顛倒黑白、抹黑攻擊、媚外賣台之能事，其目的就是要向外國主子納「投名狀」，就是要把台灣民眾綁架到其台獨戰車上，「一心走挑釁對抗的邪路，注定要撞南牆。」

文章中指出，台獨與台海和平水火不容，「台獨金孫」只會禍害台灣子孫，大肆勾連外部勢力謀獨挑釁，粗暴阻撓限制兩岸正常交流交往，「台獨分裂勢力的所作所為，嚴重損害兩岸同胞利益，只會把台灣推向危險境地。」

文章的最後強調，實現國家完全統一，是全體中華兒女的一致要求，也是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢，「兩岸同胞都要站在歷史正確的一邊，共同把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反獨促統，共同追求和平統一的美好未來。祖國必須統一，也必然統一。」

▼《人民日報》全版痛批台獨。（圖／翻攝人民日報）

▲▼全版批評賴清德　中共《人民日報》：販賣兩國論！。（圖／翻攝人民日報）

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