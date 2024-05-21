跳過500次！英正妹教官「降落傘纏住」墜地慘死　頭上GoPro全拍下

▲ 菲斯克跳傘經驗豐富。（圖／翻攝自RAF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國皇家空軍（RAF）一名跳傘經驗豐富的教官因降落傘纏在一起，無法順利打開，不幸墜地身亡，過程全被她身上的GoPro拍下。

綜合《鏡報》等英媒報導，32歲中士菲斯克（Rachel Fisk）2021年9月2日在英國皇家空軍韋斯頓格林（Weston-on-the-Green）基地擔任教官，當天第4次跳傘前沒有使用新的降落傘，而是使用備用降落傘，未料降落傘纏在一起，導致意外發生，遺體在附近農田被發現。

身為傘兵及跳傘運動員，菲斯克此前完成500多次跳傘，事發當天教授的一日課程包括4次雙人跳傘，每名學員都有2名教官陪同，一名教官負責拍攝。

目擊者稱菲斯克前3次跳傘都很順利，第4次跳傘前也確認自動張傘器（AAD）沒有異常，但當其他教官落地後卻沒有看見她的主傘打開，這才察覺事情不妙。

英國衛生安全局（HSE）報告顯示，悲劇過程都被菲斯克頭盔上的GoPro拍下，影片中可見她的引導傘（Pilot Chute）和繩索纏在一起，原因尚不清楚。

引導傘是一種較小的降落傘，用來帶動主傘打開。當時在地面監督跳傘的中士巴特爾（Dylan Bartle）說明，引導傘纏住的情況非常罕見。另一名中士鮑爾（Liam Power）稱，引導傘故障機率約千分之一。牛津驗屍法庭陪審團調查將於5月24日結束。