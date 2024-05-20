季節變換喉嚨癢癢！列缺穴號稱止咳穴　醫曝精準找穴秘招

▲盧鵬年醫師分享，利用中醫十總穴之中，有「止咳穴」之稱的列缺穴，來解決大家咳嗽的困擾。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每到季節變換的時候，正是感冒好發的季節，就算沒有感冒，也常常有許多人會感覺到喉嚨癢癢的，忍不住想咳嗽。花蓮慈濟醫院中醫部盧鵬年醫師特地分享了，如何透過穴位來調養身體，也就是利用中醫十總穴之中，有「止咳穴」之稱的列缺穴，來解決大家咳嗽的困擾。

盧鵬年醫師引述中醫理論有句話叫做「頭頸尋列缺」，白話的翻譯指的是頭頸部的問題、感冒引起的咳嗽、氣喘、頭痛、肩頸緊繃疼痛、咽喉腫痛，甚至是牙痛、中風引起的口歪眼斜等，均可以透過列缺穴來得到調理，所以，列缺穴被選為十總穴，也就是在中醫師臨床治療選取穴位時，最常使用到的十個穴位之一。

列缺穴屬於肺經，在中醫理論當中肺主氣，而司呼吸，與天空、大氣相應，而天空上的裂縫，指的就是閃電、雷電，意指的是列缺穴具有像雷電一樣快速有效的能力。盧鵬年醫師表示，肺經上一共有11個穴位，列缺穴屬於第7個，並且又是絡穴，是與手陽明大腸經相互聯繫的重要位置；另外，列缺也與任脈相通。按揉列缺可調動肺經、大腸經、及任脈的氣血來對治風寒引起的咳嗽、頭項痛等問題。

列缺的列有分開、分解的意思，缺有短少、殘破的意思，同時也說明了這個穴道的位置，就是把雙手虎口相交，食指所摸到的骨頭旁凹陷、類似裂縫的地方便是列缺穴。更精準的取穴方式，就是先找到手腕的橫紋處，透過兩根手指頭的寬度，約1.5寸處便是列缺穴。

盧鵬年醫師提醒，列缺穴的位置皮薄肉少，一般人可能會覺得不容易按摩，所以，建議沿著骨頭邊緣嘗試按壓，找到適當的位置與合適的按摩力道，一次按壓五秒鐘，一天按壓五次即可，按壓達到有輕微痠脹感即可，或是可以使用刮痧板，在皮膚上塗上一點嬰兒油、推拿精油，而且因為此處沒有豐厚的肌肉，建議要用很輕的力道沿著肺經列缺穴刮痧按摩。

花蓮慈院中醫部推出的2024年養生穴位衛教影片，規劃將會有十集，會在花蓮慈濟醫院YouTube頻道播出，每期都邀請到專業的中醫師，分享中醫最常用的十個穴道－十總穴，揭開中醫穴道的神秘面紗，也分享免費的居家養生秘訣，陪伴大家健康沒煩惱。