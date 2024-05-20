　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫友慶生遇死劫！17歲女閃違停車遭輾斃　2駕駛過失致死移送

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名17歲少女19日無照騎著跟姊姊借來的機車要去市區幫朋友慶生，行經小港區沿海一路R3捷運站時，為閃避違停在慢車道的自小客車，從外側快車道超車遭到聯結車輾斃，當場死亡。警詢後將簡、黃2名肇事駕駛依涉嫌刑法第276條過失致死罪，移送高雄地檢署偵辦。

▲▼17歲女高職生騎車幫朋友慶生，路上閃違停車遭輾斃！姊姊悲痛到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄發生一起死亡車禍。（圖／民眾提供）

這起事故發生在19日下午15時2分，當時一輛自小客車駕駛臨停在小港區沿海一路R3捷運站慢車道前，17歲機車騎士黃女為閃避該自小客車，因而切出外側快車道超車，導致沿海一路外側快車道行駛的簡姓聯結車駕駛閃避不及撞擊，將她當場輾斃，黃女的車後續噴飛又撞到違停的自小客車。

▲▼幫慶生竟遇死劫！17歲少女閃違停車遭輾斃　2駕駛過失致死移送。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲幫慶生竟遇死劫，17歲少女閃違停車遭輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，就讀高職的17歲黃女今年11月才要滿18歲，為了幫朋友慶生，昨天跟姊姊借機車，無照駕駛騎去市區，未料途中竟遇到死劫，姊姊得知後第一時間悲痛震驚。今早黃女遺體在高雄市立殯儀館相驗，由爸爸到場。

▲▼17歲女高職生騎車幫朋友慶生，路上閃違停車遭輾斃！姊姊悲痛到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄發生一起死亡車禍。（圖／民眾提供）

警方指出，簡、黃兩駕駛人經實施酒精濃度檢測均為零，詳細肇事原因尚待釐清。全案詢後將簡、黃兩人依刑法第276條過失致死罪移送高雄地檢署偵辦。至於黃女姊姊借車給妹妹無照駕駛部分，違反道路交通管理處罰條例23條第二款，後續也將依法開罰。

ET快訊
LIVE／賴清德發表就職演說！
台設計師操刀！　賴清德「油菜花」胸針藏深意
快訊／20分大逆轉！　衛冕軍遭淘汰
快訊／伊朗總統墜毀直升機找到了！
宣誓就職太緊張？　媒體人曝賴清德典禮2凸槌
快訊／陳菁徽不忍了！提告鍾佳濱故意傷害、性騷擾
受刑人脫逃！　揮酒瓶刺女路人畫面曝
伊朗總統墜機仍生死不明！　機上9人名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉殺人未遂！基隆戒護犯逃離醫院「身影曝光」　穿格紋衫沿路步行

琉球籍漁船「永昇財33號」船長受傷命危　海空聯合直升機救援

正妹裙底突發光！低頭驚見色狼手機藏雨傘偷拍　1原因獲判無罪

冬山河生態綠舟管理員勸阻釣魚遭毆打　警速逮施暴者

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「當街下跪」求情

電影散場後甜蜜相擁…男友突甩她幾巴掌！原因讓她傻眼怒告

幫友慶生遇死劫！17歲女閃違停車遭輾斃　2駕駛過失致死移送

受刑人簡郁紘就醫脫逃！揮酒瓶砸刺路人畫面曝　殺人未遂判3年

遊覽車塞爆139縣道！彰化芬園土地公請吃泡麵　日嗑千碗恐斷炊

4歲女遭體罰受傷長達1年！新竹媽想看監視器　幼兒園這樣說

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

涉殺人未遂！基隆戒護犯逃離醫院「身影曝光」　穿格紋衫沿路步行

琉球籍漁船「永昇財33號」船長受傷命危　海空聯合直升機救援

正妹裙底突發光！低頭驚見色狼手機藏雨傘偷拍　1原因獲判無罪

冬山河生態綠舟管理員勸阻釣魚遭毆打　警速逮施暴者

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「當街下跪」求情

電影散場後甜蜜相擁…男友突甩她幾巴掌！原因讓她傻眼怒告

幫友慶生遇死劫！17歲女閃違停車遭輾斃　2駕駛過失致死移送

受刑人簡郁紘就醫脫逃！揮酒瓶砸刺路人畫面曝　殺人未遂判3年

遊覽車塞爆139縣道！彰化芬園土地公請吃泡麵　日嗑千碗恐斷炊

4歲女遭體罰受傷長達1年！新竹媽想看監視器　幼兒園這樣說

水沙連雜誌協會首辦攝影大賽　三組金牌選手出爐

直擊／蕭美琴就職副總統　媽媽出席觀禮

蘇花下清水橋震斷後最新畫面曝　加速搶修5月底前開放大車通行

小朋友愛挑食　營養如何補充？

品酩見證民主歷程　第16任總統副總統就職紀念酒歡慶上市

影／許凱「凹凸手臂肌」筋肉畫面超狂！　嬌羞臉一秒變man帥炸

涉殺人未遂！基隆戒護犯逃離醫院「身影曝光」　穿格紋衫沿路步行

陽明10大股東「4進4出」！　航海王、巨型韭菜都入列

521續審國會改革前⋯柯建銘搭話「緊抓蔣萬安右手」　蔣一度神情凝重

路透：賴清德就職演說將對北京釋善意　籲兩岸和平

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

台積電人夫玩手遊出軌女網友　同居小三下場慘了

即／一中商圈偷賓士車　黑衣男載走國小童再丟包

台中女違停沒熄火　小偷連兒帶車開走

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」塞爆

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

台女「英國前夫、澳洲男友」1死1重傷　詭異行徑曝

憲兵殺女！友稱孝順分擔家計簽志願役

英男來台失聯1年多　弟「關鍵字」警查出老鼠藥驚人案外案

即／17歲女騎士閃違停車！遭聯結車輾斃

簡郁紘就醫脫逃！街頭揮酒瓶砸刺路人畫面曝

更多熱門

相關新聞

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍慘死

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍慘死

美國佛州去年發生一起悲劇，一名年輕女子駕駛一輛二手車時發生車禍，未料修車廠偷工減料，安全氣囊爆開時噴射出大量碎片，令她頭頸部重傷，最終不幸死亡，令家屬憤而提告求償。

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

台中136線又撞！山道「鯊」過彎摔到分離

台中136線又撞！山道「鯊」過彎摔到分離

即／國1路竹段2自小客追撞！2人送醫

即／國1路竹段2自小客追撞！2人送醫

即／高雄女高職生不明原因落愛河死亡

即／高雄女高職生不明原因落愛河死亡

關鍵字：

車禍高雄17歲少女無照駕駛聯結車

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面