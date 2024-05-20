幫友慶生遇死劫！17歲女閃違停車遭輾斃　2駕駛過失致死移送

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名17歲少女19日無照騎著跟姊姊借來的機車要去市區幫朋友慶生，行經小港區沿海一路R3捷運站時，為閃避違停在慢車道的自小客車，從外側快車道超車遭到聯結車輾斃，當場死亡。警詢後將簡、黃2名肇事駕駛依涉嫌刑法第276條過失致死罪，移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄發生一起死亡車禍。（圖／民眾提供）

這起事故發生在19日下午15時2分，當時一輛自小客車駕駛臨停在小港區沿海一路R3捷運站慢車道前，17歲機車騎士黃女為閃避該自小客車，因而切出外側快車道超車，導致沿海一路外側快車道行駛的簡姓聯結車駕駛閃避不及撞擊，將她當場輾斃，黃女的車後續噴飛又撞到違停的自小客車。

▲幫慶生竟遇死劫，17歲少女閃違停車遭輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，就讀高職的17歲黃女今年11月才要滿18歲，為了幫朋友慶生，昨天跟姊姊借機車，無照駕駛騎去市區，未料途中竟遇到死劫，姊姊得知後第一時間悲痛震驚。今早黃女遺體在高雄市立殯儀館相驗，由爸爸到場。

▲高雄發生一起死亡車禍。（圖／民眾提供）

警方指出，簡、黃兩駕駛人經實施酒精濃度檢測均為零，詳細肇事原因尚待釐清。全案詢後將簡、黃兩人依刑法第276條過失致死罪移送高雄地檢署偵辦。至於黃女姊姊借車給妹妹無照駕駛部分，違反道路交通管理處罰條例23條第二款，後續也將依法開罰。