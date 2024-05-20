出口多「產能過剩」　陸商務部批評西方：論調完全站不住腳

▲美國近期指稱中國新能源「產能過剩」。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

西方國家指稱中國新能源產業「產能過剩」，引起北京強烈不滿。中國商務部政研室副主任丁維順今（20）日在一場訪談及節目指出，中國新能源出口多就意味「產能過剩」的觀點，完全站不住腳，有悖常理和常識，與客觀事實嚴重不符。

《澎湃新聞》指出，中國官媒《新華社》今推出的「中國經濟圓桌會」大型全媒體訪談節目，邀請中國商務部政研室副主任丁維順暢談當前經濟局勢，以及如何解讀西方國家眼裡的中國「產能過剩」等問題。

丁維順從兩個角度進行闡述。從國際貿易往來看，國際貿易的產生和發展，是各國基於要素稟賦、技術積累、發展路徑等形成不同產業的比較優勢，進行國際分工合作、互通有無，從而有效提升全球經濟效率和福祉。

其次，從市場經濟原理看。丁維順說，經濟全球化的現實背景下，供需問題要從全球看，不能只看一國。當今世界經濟早已你中有我、我中有你，成為不可分割的一個整體，生產和消費都是全球性的，需要在全球視野下進行供需匹配和調節。

丁維順列舉一組數據，美歐日等發達國家長期向世界大量出口一些產品，美國生產的晶片約80%用於出口，德國、日本生產的汽車分別有近80%、約50%用於出口，波音、空客生產的大量客機也是用於出口。

他指出，「就中國而言，2023年中國新能源汽車出口量佔總產量的比例僅約12.7%。」

丁維順強調，「綠色低碳是大勢所趨，全球對新能源產品的需求持續擴大，新能源產業的發展空間依然十分廣闊。先進產能非但不會過剩，反而是相對不足的。」

據國際能源署研究，為實現碳中和目標，2030年全球新能源汽車銷量需要達到約4500萬輛，是2023年的3倍多；2030年全球動力電池需求量將達3500GWh，是2023年全球出貨量的4倍多，均遠超目前全球供給能力。

「有關國家和地區不能一邊高舉綠色發展的大旗，一邊揮舞保護主義的大棒。」中國商務部新聞發言人何亞東此前就這一問題回應稱，這是典型的自相矛盾和雙重標準，是一種「雙標主義」，阻滯全球綠色轉型，動搖氣候變化合作的信心，也會挫傷企業開展對外貿易投資合作的決心。