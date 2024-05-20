快訊／接下中華民國之璽！　賴清德正式就任第16任總統

▲立法院長韓國瑜授國璽給賴清德總統。（圖／翻攝總統府直播）

記者陳家祥／台北報導

第16任總統就職大典20日上午登場，隨著賴清德從立法院長韓國瑜手中接下「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」，正式就任中華民國總統；同時，韓也授與「副總統之章」，給副總統蕭美琴。

正副總統宣誓就職的監誓人為司法院長許宗力。賴清德的宣誓詞提到，「余誓以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁，謹誓，宣誓人賴清德。中華國民國113年5月20日」。

蕭美琴的宣誓詞提到，「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓，宣誓人蕭美琴」。

依據「印信條例」規定，由立法院長代表台灣人民，授與「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」給總統當選人賴清德；並授與「副總統之章」，給副總統當選人蕭美琴，象徵人民將領導台灣的權力，授予賴、蕭。

根據介紹，「中華民國之璽」為代表國家之印信，於民國18年由國民政府文官處印鑄局鐫刻完成並同年國慶日啟用迄今，專用於蓋印國書、批准書、接受書、全權證書、領事證書、領事委任文憑等文件。

「榮典之璽」則為國家元首授與榮典之印信，與中華民國之璽一同在民國18年鐫刻完成，並於民國20年7月1日啟用迄今，蓋用於勳章證書、褒揚令、褒獎性匾額等文件。