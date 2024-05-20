快訊／疑發現伊朗總統直升機殘骸熱訊號！　畫面曝光

Footage of a Turkish drone identifying a source of heat suspected to be the wreckage of the helicopter that carried Iran's President and Foreign Minister



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記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘的直升機，遭遇事故採重落地方式迫降，目前生死未卜，救援隊伍也因惡劣天氣仍難到達掌握的失事地點。土耳其派出無人機飛到當地上空協助搜救，傳回的空拍影像疑似發現直升機的熱訊號，並與伊朗當局共享座標位置；當地消息指出，已掌握直升機具體位置。

▲土耳其夜視直升機發現疑似伊朗總統直升機殘骸熱源。（圖／翻攝X）



最新曝光的影片顯示，搜救隊員全數穿著紅色並有反光飾條的搜救衣，成縱隊上山協尋，但即便如此，在大雪紛飛的濃霧夜色中，辨識彼此的能見度都降到相當低。

土耳其方面派出具有夜視能力的直升機及無人機，協助到失事地區搜救，俄羅斯也將派出2架特殊直升機，從亞美尼亞起飛前往救援，據《伊朗國家通訊社》指出，該命令是由普丁親自下達。俄羅斯另外也會派出50名搜救隊員馳援。