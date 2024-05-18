3西班牙遊客遇害！阿富汗中部槍擊「11人死傷」　塔利班逮捕4人

▲ 巴米揚省班達米爾國家公園（Band-e-Amir National Park）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗中部巴米揚省（Bamyan）發生槍擊，造成3名西班牙觀光客及一名阿富汗公民身亡，另有一名西班牙人受傷，塔利班（Taliban）現已逮捕4名涉案人士，動機目前不明。

綜合CNN及《路透》，塔利班內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qaniee）17日宣布，3名外國人及一名阿富汗公民在巴米揚省的槍擊案中喪生，還有4名外國人及3名阿富汗人受傷，已有4人被捕。

卡尼也表示，「阿富汗伊斯蘭酋長國強烈譴責這起罪行，向受害者家屬表達深切哀悼，保證將逮捕及懲罰所有罪犯。」

西班牙外交部隨後證實，3名死者為西班牙遊客，另有至少一名西班牙人受傷，領事緊急小組已經動員，為受害者及其家屬提供援助。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）則在社群平台X發文表示，對西班牙遊客在阿富汗遇害的消息感到震驚，正密切關注事態發展。

這是2021年外國軍隊撤離阿富汗，塔利班接掌以來對外國公民的最嚴重襲擊。塔利班重掌政權後誓言恢復治安並促進觀光，而多山的巴米揚省是聯合國教科文組織（UNESCO ）世界遺產所在地，塔利班2001年統治期間曾在此炸毀2尊巨大佛像。