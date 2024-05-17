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西班牙民眾集體「放生水」畫面曝光！　原因竟是為了牠

▲▼西班牙出現「放生水」詭異行徑！　原因曝光超暖心。（圖／翻攝自X）

▲西班牙加泰隆尼亞自治區內一處公園發生民眾集體「放生水」奇景。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

西班牙加泰隆尼亞自治區（Catalunya）內一處公園，日前發生民眾集體「放生水」的奇景，原來是當地受到乾旱限制，導致公園內的小池塘乾涸，池塘內的鴨子無處可去，所以才有居民突發奇想以此善舉吸引政府注意。

根據《Diari de Sabadell》報導，受到乾旱限制影響，政府暫停向加泰隆尼亞公園（Parc de Catalunya）內的小池塘注水，許多原本定居在池塘邊的鴨群也被迫遷移，但仍有不少鴨子仍留在公園內。

所以當地居民就突發奇想，集體用瓶子裝井水、自來水並倒入池塘內，讓鴨子們能有水可用，所以才會出現「放生水」的現象，民眾也透過此善舉吸引市議會的關注。

終於在當地解除乾旱限制後，政府重新將公園內的小池塘注滿水，讓鴨群能再次於池塘中生活。不過，市政府表示，公園內的另一座大池塘趁著乾旱期間正在進行維護工程，預計夏天整修完畢後，才會重新注滿水。

▲▼西班牙民眾「放生水」是為了鴨子。（圖／翻攝自Diari de Sabadell）

▲▼鴨群重新回到池塘邊生活。（圖／翻攝自Diari de Sabadell）

▲▼西班牙民眾「放生水」是為了鴨子。（圖／翻攝自Diari de Sabadell）

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