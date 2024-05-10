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社會 社會焦點 保障人權

全力阻詐！刑事局阻6成被害人再被騙　分析帳戶「保住2億」

▲▼刑事局成立金融資料調閱小組，過濾警示帳戶來往戶頭找出被害人勸阻。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲刑事局成立金融資料調閱小組，過濾警示帳戶來往戶頭找出被害人勸阻。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局在日前統計「投資型詐騙」是最常見且款項鉅額的詐騙手法，警方發現，投資詐騙從被害人加入通訊軟體群組到詐騙直至報案，平均約2個月時間，所以刑事局從2023年7月間成立金融調閱小組，每天分析百個警示帳戶，成功攔阻6成被害人，攔阻金額2億元。

刑事局從2023年7月起，推動假投資攔阻計畫，成立「金融資料調閱小組」負責資料調閱、分析詐騙案件，目的是為了搶在2個月內通知已匯款尚未察覺遭詐的被害人，金融調閱小組，每日分析百餘個警示帳戶，找尋仍持續遭詐被害人。

▲▼刑事局成立金融資料調閱小組，過濾警示帳戶來往戶頭找出被害人勸阻。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局金融資料調閱小組，攔阻6成被害人被騙保住2億元，刑事局長周幼偉公開表揚。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局的金融調閱小組主要過濾警示帳戶，找出正在匯款進入這些帳戶的被害民眾，且透過各地警察機關協助，即時通知攔阻被害人，並告知這是詐騙行為，嚴正呼籲不要再上當受騙，以免自身財物損失過大。

刑事局局長周幼偉於週報公開表揚有功人員，感謝金融調閱小組員警默默為打詐工作盡一分心力，期勉每位成員都是獨特且重要的螺絲釘，未來打擊詐欺工作仍將日夜不停歇，且必須透過全民攜手共同反詐，以削弱詐欺集團氣燄。

刑事局也再次提醒，假投資詐欺不外乎利用人性的弱點，以高報酬、穩賺不賠等話術誘騙民眾投入資金，最終目的就要騙走民眾所賺的辛苦錢，如正加入投資群組或開始入金投資股票的民眾，請多一分查證或撥打165反詐騙專線諮詢避免被害。

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