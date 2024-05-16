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假檢警詐騙輸出日本！天道盟派車手詐2億日幣　台日警聯手逮10人

▲台日警方跨境合作瓦解天道盟派遣車手赴日的詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台日警方跨境合作，瓦解天道盟派遣車手赴日的詐騙集團。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣假檢警詐騙輸出到日本犯案！刑事局國際刑警科宣布破獲天道盟同心會與日本黑幫聯手，把假檢警詐騙導入日本，由台方輸出車手及洗錢模式，透過日本詐團機房以假檢警鎖定日本高齡銀髮族進行詐騙面交取款，台日警方調查發現，從2023年起最少有5名台灣車手入境日本，在大阪、京都、香川、岩手等地詐騙日本銀髮族取款，日本警察廳統計台灣車手最少榨取日本被害人超過2億日幣（折合台幣4162萬元），目前5名車手均遭日本警方逮捕，其中黃姓車手經判決將入獄3年8月，其餘4名台籍車手都關押在日本各地刑務所中。

刑事局國際刑警科表示，從2023年起台國際刑警陸續收到日本警察廳通報情資，有台灣黑幫招募車手到日本各地進行假檢警詐欺取款活動，在日本上述地點犯下數十起詐騙案件，日警從去年7月陸續收網逮捕5名包含黃、江、林男等涉案車手。
▲台日警方跨境合作瓦解天道盟派遣車手赴日的詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

日本警方陸續逮捕收款最多的黃男（25歲），清查他詐騙收款金額達2127萬日幣，認定他涉及詐騙罪行惡劣，經法院判刑3年8月，目前已關押日本當地刑務所服刑；在台灣遙控旗下車手、擁有天道盟同心會成員背景的陳男（27歲），今年1月16日遙控林男赴日本收款，但被騙的日本長者已與日本警方合作，故意拿出500萬元日幣，等林男現身，日警當場逮人，目前林男仍關押在日本看守所內靜候審判。

▲台日警方跨境合作瓦解天道盟派遣車手赴日的詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

台日警方共組專案小組，等日本警方逮捕5名台籍涉案車手後，經日方調查發現車手都是使用Telegram軟體與台灣陳男聯絡，刑事局會同高雄新興分局、桃園平鎮分局、台東縣台東分局共組專案小組，報請高雄地檢署指揮，今年1月到高雄市小港區陳姓主嫌租賃華廈搜索，當場查扣33萬元贓款、手機59支、無線分享器2台、黑莓卡7張、K他命2小包、非制式手槍2枝、彈匣4個、子彈11發等證物，並逮捕在場集團幹部許男及仲介車手赴日的集團幹部3人到案。

專案小組3月19日到台東市發動第二波搜索，擴大拘捕謝男（27歲）、郭男（23歲）2名集團幹部到案，警訊後依違反《組織犯罪防制條例》、詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌移送陳姓主嫌及集團幹部等5人，其中陳、許2人因持有槍枝另涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》，檢察官複訊後聲押陳、許等4人獲准，台日警方聯手瓦解該詐騙集團。

▲台日警方跨境合作瓦解天道盟派遣車手赴日的詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，陳男車手集團犯罪手法，是透過派遣車手滯留日本之1至2個月期間，密集提領後即離境返台，被害人驚覺遭詐報案時已難以查緝，所幸台日警方聯手合作，方能瓦解詐團特殊犯罪手法，以維台灣國際形象。

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