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大陸 大陸焦點 特派現場

夏寶龍考察澳門　「橫琴粵澳深度合作」是未來發展優勢

▲▼ 夏寶龍考察澳門大橋建設工地 。（圖／翻攝 中共中央港澳辦官網）

▲夏寶龍考察澳門大橋建設工地 。（圖／翻攝 中共中央港澳辦官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今（19）日在澳門的最後一天考察調研行程。綜合港媒報導，夏昨18日在澳門進行第六天考察調研，早上與政界人士飲茶，澳區全國人大代表何敬麟指，夏寶龍關心澳門和橫琴粵澳深度合作區發展，表明深合區是澳門未來發展的優勢。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍18日在澳門進行考察調研。綜合港媒報導，昨天早上富豪酒店飲早茶，在場人士包括澳門特道賀一誠、行政法務司司長張永春、全國政協常委何潤生、澳門全國人大代表、澳門全國政協委員，以及澳門省級政協委員等，約9時半離開。

接著，夏寶龍在與部分澳區全國人大代表、全國政協委員及省級政協聯誼會代表見面交流，考察南光集團和澳門青年創業孵化中心，到訪一家青創網絡科技企業，聽取企業介紹自身在特區政府支持下，由創業、發展、成長，到邁向國際市場的情況。

下午考察澳門日報社和澳門青年發展服務中心，之後聽取中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室工作情況彙報。

港媒《01》報導指出，何敬麟引述夏寶龍說，為了突顯澳門和香港都是中央的「掌上明珠」，所以香港考察7天，澳門也要考察7天。

澳門全國政協委員邱庭彪表示，夏寶龍再度來澳是初步檢視「六個更大作為」的落實情況，而澳門省級政協委員聯誼會會長馬志成則說，夏寶龍肯定澳門的教育，對澳門未來充滿信心。

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