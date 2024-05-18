獨／19歲憲兵房間掐死女友！還假傳簡訊「再等等」　騙她家人

記者戴上容／新北報導

新北市泰山區18日上午發生一起凶殺案！一名19歲憲兵因懷疑同為憲兵的女友劈腿，18日凌晨1點趕到女方位於泰山明志路住家，兩人談分手吵了一整夜，直到今天早上還在吵，許男懷疑劉女出軌，一怒之下掐死女友，女友死後，他還故佈疑陣，用死者劉女手機跟死者姊姊傳簡訊，故佈疑陣拖延將近1小時，死者姐姐發現異樣，衝進妹妹房間，才發現妹妹已慘死男友手下。

▲ 泰山19歲憲兵懷疑女友劈腿，持水果刀殺害對方。（圖／記者戴上容攝）

據了解，現年19歲的許，入伍服憲兵役時，結識了同樣19歲劉姓女憲兵，2人進一步發展出戀愛關係，2人均簽4年志願役，目前已服役2年多。許男懷疑女友劈腿，從18日凌晨1時許到劉女住家，兩人談判整晚。今18日上午，雙方還在吵，但上午7點多，劉女一度還走出房門刷牙洗臉。

劉女和母親、姊姊、弟弟同住，原本和家人相約要出門，但直到上午10時許，劉、許兩人在房間沒有聲音，死者姊姊還收到妹妹的訊息「再等等」，卻又一直不離開房間。劉女姊姊發現不對，衝進房門才發現妹妹死在床上。許男衝出房門到廚房拿水果刀自殘，左手出現7道3公分的傷痕，最後被劉家弟弟壓制報警送醫。詳細案發經過，仍有待警方進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995