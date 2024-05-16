【廣編】SNICKERS®「杏」福滋味化身520告白神器！即日起至指定超商購買新品享加10元多1件

▲全新SNICKERS®杏仁巧克力口味，顆粒口感香氣大爆棚，也是「520」告白神器。

圖、文／SNICKERS®提供

「520 我愛你」是表達心意的絕佳告白日！超人氣經典巧克力品牌SNICKERS®（士力架®）除持續今年遊戲主題「吃 SNICKERS® 滿血回復」，5月20日前夕也趁勢在各大通路推出全新口味「杏仁巧克力」。即日起至指定便利商店購買全新口味「SNICKERS® 杏仁巧克力」，即可享有加 10 元多一件的新品優惠，讓天下有情人都可以用「SNICKERS® 杏仁巧克力」甜蜜告白成功，用愛情創造最豐富濃郁的味蕾享受。

「SNICKERS® 杏仁巧克力」融合了香氣濃郁的杏仁及經典 SNICKERS® 焦糖和牛軋糖，每一口都散發著迷人香氣。杏仁的香脆口感與焦糖的濃郁甜味相得益彰，再加上牛軋糖的咀嚼感，帶來了一場令人陶醉的味覺盛宴，不論是做為獨特的情人節驚喜，還是日常生活中的小確幸，「SNICKERS® 杏仁巧克力」都是滿足味蕾的絕佳選擇。

「SNICKERS® 杏仁巧克力」限時優惠也不容錯過，SNICKERS® 這次要讓有情人都能在「520」優惠期間，與全家便利商店FamilyMart、Hi-Life 萊爾富以及OK便利商店聯手優惠，與心愛的人一同分享「SNICKERS® 杏仁巧克力」帶來的甜蜜心滋味。

●「全家便利商店 FamilyMart」：即日起至6月11日，只要購買SNICKERS® 花生和杏仁口味4入裝，或SNICKERS® 同價位商品即可享有加10元多一件的新品優惠。

●「Hi-Life 萊爾富」：即日起至5月28日憑代收券購買 SNICKERS® 新品杏仁巧克力同樣可享加10元多一件優惠

●「OK便利商店」：即日起至6月26日買 SNICKERS® 新品杏仁巧克力可享有加10元多一件優惠。