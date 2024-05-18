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「下體不到5公分」女友卻讚舒服　技巧能彌補大小？一票曝殘酷真相

▲雄風不再？勃起功能調查：逾5成沒晨勃、7成憂性能力衰退。（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO對下體尺寸感到自卑。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

性生活對不少情侶來說非常重要，如果不性福可能影響彼此感情。一名健身男就哀怨表示，最近交了一個女友，也已經發生過關係，不過因為他下體勃起的時候，只有4-5公分，所以一直很自卑，即使女友經常鼓勵「技巧很好」，仍讓他覺得不安，好奇「技巧真的能彌補大小嗎？」文章曝光掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，他身高183公分、體重76公斤，一周健身4-5天，身材還不錯，外型也算出色，曾被問過要不要當模特兒。但有一個很困擾的問題，「就是我的小老弟真的滿小的」，平常大約2-3公分，勃起時也只有4-5公分。

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原PO透露，先前和女友發生關係時，雖然對方都會說，他的尺寸比較可愛，但技巧很好，是歷任最好的，每次愛愛都很舒服。他當下聽到覺得很開心，「但同時也會亂想，女友是不是只是在安慰我？」因此想問問眾人，想知道技巧真的能彌補大小嗎？

網友紛紛表示，「恕我直言，4、5公分應該不太可能是她做過最舒服的…安慰成分居多吧」、「你的養分都長在別的地方了，沒事啦～反正也只有你女友一個人在用，她高興就好了啊」、「本來想說偏小應該還好，但真的太小了」、「我以前一直以為3公分是騙人的」、「精進一下各種愛撫的功力就好了，跟進進出出比起來這些重要多了」、「這是長度還是粗度啊？」「4.5應該根本沒有什麼技巧可以發揮吧，建議你多練手和口吧」、「沒意外就是在安慰你」。

也有過來人透露，「我前任跟你差不多身高體重，下面也跟你差不多長度，技巧確實可以彌補一點，但建議不要太常做，常常做一定比久久一次不興奮，就容易暴露缺點，頻率拉久一點就比較容易滿足」。

還有人分析指出，「是不是安慰，最直接的檢測方法是她會不會主動跟你要，女生比起男生，心理影響生理的舒服程度多很多，試著在燈光聲音氛圍愛撫前戲，這些可控範圍下做出她喜歡的效果，這樣就贏過非常多人」。

▲▼性功能障礙,男性下半身問題,不舉,泌尿問題。（圖／記者洪巧藍攝）

▲程威銘表示，若勃起後小於7.5公分才需要考慮做治療。（示意圖／記者洪巧藍攝）

事實上，泌尿科醫師程威銘先前指出，男性並非「大就是好」，曾有針對女性的調查發現，女生最愛的情趣用品尺寸是10-15公分，直徑則是3-4公分為首選，「30公分不見得是最暢銷，最粗也不是最暢銷的，只要剛剛好，反而是最舒服的事情」。但他也提醒，若是勃起前小於4公分、勃起後小於7.5公分，可能要考慮做治療。

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