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行政院核定警、消、移民、空勤深夜津貼　「0到6時每小時多100元」

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／本報資料照）

▲行政院核定警、消、移民、空勤深夜津貼，「0到6時每小時多100元」。（圖／本報資料照）

記者陳家祥／台北報導

為照顧深夜時段執勤的外勤同仁，內政部長林右昌表示，行政院已核定「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，自113年6月1日起，針對「0時至6時深夜第一線執行勤務的同仁，支給每小時新台幣100元」的實質補貼，預估受惠人數約6.9萬人，每年所需經費約10億元由中央與地方共同負擔，全力照顧守護社會安全的同仁。

林右昌說明，警察、消防、移民、空勤總隊外勤人員工作性質特殊，24小時不分晝夜輪班執勤，工作時間長且危勞程度高，在深夜動態勤務時，不僅面臨環境視線差、潛在風險大的挑戰，對體力更是一大負擔。

經過相關機關及地方政府多次討論，自今年6月1日起，針對0時至6時於駐地外實際執行如巡邏、救災救護、查緝查驗、空中飛行等勤務，規劃每人每小時支給新台幣100元的補貼，每年所需經費約10億元，中央部分將由內政部於相關預算項下檢討支應，地方部分如預算內確有不敷，再報由中央協助。

林右昌指出，感謝總統、行政院、人事行政總處、主計總處及立法院諸多委員的支持，對內政部外勤同仁執行各項高風險任務辛勞付出的肯定，近年來藉由調整年功俸、危險加給及實施「警察消防海巡移民空勤人員醫療實施方案」等措施照顧同仁，這次又再加碼核定深夜危勞津貼，是相當激勵基層士氣的，未來政府會持續充實各項執勤裝備，積極建立更完善的待遇及照護制度，做大家最堅強的後盾，讓第一線執勤同仁安心守護全國人民的生命財產安全。

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