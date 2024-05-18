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鐵錘敲裴洛西夫婿　加州男子被判30年徒刑

▲▼潛入裴洛西舊金山家中對其夫婿保羅施暴者為42歲德裴普（David DePape）。（圖／美聯社）

▲潛入裴洛西舊金山家中對其夫婿保羅施暴者為42歲德裴普（David DePape）。（圖／美聯社）

文／中央社

2022年闖入時任聯邦眾議院議長裴洛西的家，持錘子敲打裴洛西夫婿的男子德帕佩，今天被判處於聯邦監獄服刑30年。法官表示，刑期長短是考量德帕佩闖入公職人員住所，「這是美國史上前所未有的行為」。

加州男子德帕佩（David DePape）2023年11月被判聯邦罪名成立。他在審判過程中承認進行攻擊，但也表示從未打算傷害裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）。

德帕佩說，他闖入這對夫婦位於舊金山富裕的「太平洋高地」社區住所，是綁架裴洛西陰謀的一環，後續行動包括就裴洛西及其他著名自由派人士領導的「腐敗陰謀」對裴洛西進行審訊。

他被判犯下兩項聯邦罪行，分別是企圖綁架聯邦官員及攻擊聯邦官員的直系親屬。

檢察官要求法院判處40年徒刑，也就是法律所允許的最長刑期。德帕佩的聯邦公設辯護律師則要求判刑14年。

紐約時報（The New York Times）今天報導，德帕佩呈現美國政治的弱點：一位受網路陰謀論驅動的人，他似乎接受許多右翼人物的言論，這些右翼人物多年來一直使用非人性的語言來描述裴洛西，稱她為「美國之敵」。

由於攻擊美國政府官員是構成聯邦罪的要素之一，德帕佩的律師稱，德帕佩之所以針對裴洛西，並不是因為她身為政府官員，而是因為德帕佩將她視為民主黨精英的一員。

德帕佩的下手目標不全然是聯邦官員，還包括美國總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）、好萊塢男星湯姆漢克斯（Tom Hanks）、金融界億萬富翁索羅斯（George Soros）及加州州長紐松（Gavin Newsom）。

德帕佩是加拿大公民，20幾歲時搬到舊金山，性格孤僻，平常打打零工，曾在加州柏克萊一座公園的樹下住過一段時間。有時他似乎沉浸加州灣區的自由反文化氛圍中，嘗試迷幻藥，也抗議伊拉克戰爭。

當時，他的伴侶是當地知名運動人士陶布（Oxane Taub），兩人育有兩子。以「吉普賽人」行走江湖的陶布，曾因企圖綁架一名14歲男孩等罪名入獄。

兩人關係破裂後，德帕佩與孩子們疏遠，陷入更深的孤立中。他信奉陰謀論，還成為川普的支持者。

律師們在請求從輕處罰的備忘錄中寫道，德帕佩的整個成年生活都被一段長期的虐待關係扭曲，這種關係利用了他與生俱來的脆弱性，讓他陷入極端信仰的世界。

「他對媒體的痴迷放大了自身的極端信仰，進而變得激進。」

法庭今天宣判德帕佩的刑期時，陶布也在場。她說她過去有時會辱罵伴侶，但從未虐待過德帕佩。

檢察官則敦促法官對德帕佩判刑施加「恐怖主義加重刑罰」，稱他的「行為本身就是對民主及制度的攻擊」。

2022年10月28日凌晨，42歲的德帕佩闖入裴洛西夫婦的家。當時裴洛西82歲的丈夫在臥室裡睡覺，裴洛西本人則在華府。

德帕佩告訴警方，他的任務是「擒拿」裴洛西，審問她，如果她撒謊，就會「敲碎她的膝蓋骨」。德帕佩說，他計劃在審問裴洛西時穿著獨角獸服，並在網路上播放審訊影片。

審判過程中，保羅回憶當時見到一名高大的男子闖入臥室，問他「南西在哪裡」。保羅在浴室裡偷偷撥打911。當警察抵達時，保羅為他們開門，當時他和德帕佩同時握住德帕佩帶的錘子，兩人僵持不下。

德帕佩接著成功奪去錘子，反覆敲擊保羅的頭部，保羅因此倒在自己的血泊中，顱骨骨折，住院6天。

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