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被蚊子叮時不能打？網傳「觸角斷裂在皮膚內恐染病」　專家曝正解

夏天是蚊蟲孳生的季節，許多民眾經常會被蚊蟲叮咬。（示意圖／翻攝Pexels）

▲被蚊子叮咬除了紅腫，還會非常癢。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

夏天容易孳生蚊蟲，尤其被蚊子咬後，傷口會又紅又癢，讓許多民眾都感到相當困擾。先前網路上瘋傳被蚊子咬時，不可以拍打，聲稱「蚊子觸角會斷裂留在皮膚內干擾人體，甚至可能傳播傳染病」，這消息也讓民眾心慌慌。對此，台灣事實查核中心也澄清這是錯誤訊息。

網路上謠傳，蚊子在叮咬人的時候會吸血，大家最好在被叮咬時，不要拍打蚊子，因為蚊子在叮咬人時，會把自己的觸角直接刺入皮膚內，若是此時選擇拍死蚊子的話，很可能它的觸角就留在皮膚裡，而且蚊子到處叮咬他人，身體內很容易帶著一些病菌，這樣的話病菌也很容易到處傳染，因此才會覺得，被叮咬時靜等它獨自飛走最安全。

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對此，國立中興大學昆蟲學系教授杜武俊出面說明，蚊子刺入人體的不是觸角，是口器。蚊子的口器特化成為刺吸式口器，由7個部件組成。會刺入人體部分為「口針」，由一對大顎、一對小顎、上唇、下咽頭斗等6部分組成，而下唇則特化形成口鞘，以包覆口針。吸血時只有「口針」會刺入人體，口鞘彎折於體外，因此拍打正在吸血的蚊蟲，通常把蚊體拍除時，其口針也會跟著拔出來，但是有可能會因為角度或力道問題，其蚊子口針斷裂在人體內。不過沒有看過遺留蚊子口針對人體產生不良健康影響的研究報告，留在皮膚裡的蚊子口針不會影響人體健康。

杜教授也解釋，吸血的蚊子若體內帶有病毒（登革熱、日本腦炎、屈公病）、瘧原蟲（瘧疾）等傳染性病原，該病原體會在蚊子口針刺進人體後，隨蚊子的唾液進入人體，例如引起瘧疾的瘧原蟲胞子體會停留在蚊子的唾腺中，隨著蚊子分泌的唾液，一同進入人體，因此當蚊子已經開始吸食血液時，病原體早就隨唾液進入人體，這時候打不打蚊子都沒有差異。

此外，衛福部也曾說明，台灣傳播登革病毒的病媒是埃及斑蚊及白線斑蚊，這二種病媒蚊的幼蟲主要孳生於乾淨的人工及自然的積水容器內（非骯髒污穢的排水溝），如花瓶、花盆水盤、廢棄瓶罐、廢輪胎、水缸、水桶、樹洞、竹筒及植物葉腋（檳榔、椰子落葉）積水處。且登革熱患者血液在發病前1天及後5天均帶有病毒，蚊子如在這段期間內吸食登革熱患者的血液，經8至12天後，即具有傳染性，再叮咬健康的人，即可傳播登革熱。

因此衛福部建議，民眾應清除室內及戶外廢棄容器，如空瓶、空罐、空保特瓶等，廢輪胎積水不易傾出，可以用泥土或沙子填滿，清除庭園雜草以免蚊蟲匿藏；地下室及頂樓陽台等之積水必須排除，不用的器皿必須倒置，以保持乾燥，避免雨後積水；家中應裝置紗窗、紗門，以防蚊蟲侵入；斑蚊多於白天叮人，如感染登革熱在家休養期間，即使白天，亦應掛用蚊帳，以防蚊叮咬而擴散疫情；於戶外活動時，儘量穿著淡色長袖衣褲，身體裸露處塗抹防蚊液等忌避劑，避免停留於樹蔭、草叢等較為陰暗處，以免遭受蚊蟲叮咬的機會。

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