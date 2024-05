史上首次聯合國協會NGO雙大使訪台　響應以色列之友聯盟在台灣

▲以色列之友聯盟在台灣-台灣副總召黃宇恩(左起)、國際總召Paul Hsieh、現任德州共和黨執行委員會委員Ed Zenner、現任聯合國協會美國橙縣科技大使Peter Kuo、聯合國NGO分會跨宗教建設和平倡議金律親善大使 Mina Holmes、台灣猶太社區拉比白康地博士及以色列之友聯盟在台灣-台灣總召黃宇涵等人牽手,象徵「台灣發起,國際響應」精神。(圖/以色列之友聯盟在台灣提供)

文/戰國策提供

近年全球政治、經濟局勢晦暗不明,戰爭衝突成為許多國家突破桎梏或自保的手段,台灣身處亞洲中心同樣面對諸多國際挑戰,以色列之友聯盟在台灣秉持「愛沒有仇恨,和平不恐怖/The Hope is Real, for Love is Real」理念,5/16在台北圓山大飯店盛大舉行「愛與和平台灣發起國際響應記者會」,邀請兩位現任聯合國協會/NGO大使與現任德州共和黨執行委員會委員來台響應串聯,也創下台灣首次同時2位聯合國協會/NGO大使訪台新紀錄,相信真愛與和平能打破種族、國界、信仰的界限,讓 Love is Real 成為全世界溝通的新語言。

5月18日為倡導愛與和平的精神,由以色列之友聯盟在台灣主辦的「愛以真 Love isReal 音樂會」將在大安森林公園音樂露台舉行,演出分為民俗文化篇、流行文化篇、以色列篇等,其中民俗文化篇由台東布農族合唱團的八部合音領銜主演,搭配音樂家與House Band演出;流行文化篇由歌手羅文裕、黃美珍讓現場氣氛嗨到最高點;以色列篇則由拉比白康地博士夫人演唱劃下完美句點,活動現場邀請兩位現任聯合國協會/NGO大使、現任德州共和黨執行委員會委員與猶太拉比夫婦親身對談,真正落實台灣發起 國際響應,傳遞愛與和平的精神。