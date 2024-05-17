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史上首次聯合國協會NGO雙大使訪台　響應以色列之友聯盟在台灣

▲▼聯合國協會/NGO雙大使訪台-國際響應 以色列之友聯盟在台灣。（圖／業者提供）

▲以色列之友聯盟在台灣-台灣副總召黃宇恩（左起）、國際總召Paul Hsieh、現任德州共和黨執行委員會委員Ed Zenner、現任聯合國協會美國橙縣科技大使Peter Kuo、聯合國NGO分會跨宗教建設和平倡議金律親善大使 Mina Holmes、台灣猶太社區拉比白康地博士及以色列之友聯盟在台灣-台灣總召黃宇涵等人牽手，象徵「台灣發起，國際響應」精神。（圖／以色列之友聯盟在台灣提供）

文／戰國策提供

近年全球政治、經濟局勢晦暗不明，戰爭衝突成為許多國家突破桎梏或自保的手段，台灣身處亞洲中心同樣面對諸多國際挑戰，以色列之友聯盟在台灣秉持「愛沒有仇恨，和平不恐怖/The Hope is Real, for Love is Real」理念，5/16在台北圓山大飯店盛大舉行「愛與和平台灣發起國際響應記者會」，邀請兩位現任聯合國協會/NGO大使與現任德州共和黨執行委員會委員來台響應串聯，也創下台灣首次同時2位聯合國協會/NGO大使訪台新紀錄，相信真愛與和平能打破種族、國界、信仰的界限，讓 Love is Real 成為全世界溝通的新語言。

5月18日為倡導愛與和平的精神，由以色列之友聯盟在台灣主辦的「愛以真 Love isReal 音樂會」將在大安森林公園音樂露台舉行，演出分為民俗文化篇、流行文化篇、以色列篇等，其中民俗文化篇由台東布農族合唱團的八部合音領銜主演，搭配音樂家與House Band演出；流行文化篇由歌手羅文裕、黃美珍讓現場氣氛嗨到最高點；以色列篇則由拉比白康地博士夫人演唱劃下完美句點，活動現場邀請兩位現任聯合國協會/NGO大使、現任德州共和黨執行委員會委員與猶太拉比夫婦親身對談，真正落實台灣發起 國際響應，傳遞愛與和平的精神。

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