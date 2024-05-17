黃子佼遭北檢起訴　范雲高喊：終於！遲來的正義

▲民進黨立委范雲。（圖／范雲國會辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

藝人黃子佼日前因持有兒少性影像，遭北檢予以緩起訴2年，然而，高檢署認為調查仍未完備，北檢在續查後，今（17日）以違反《兒少性剝削防制條例》正式起訴黃子佼。對此，民進黨立委范雲表示，終於！即便是遲來的正義，仍是正義，只要影像被再一次轉發、觀看、下載，受害者身上的傷口，就再一次被劃下更深的傷。

國會今日因「國會改革法案」一事，上演全武行，但范雲在此時於臉書發文表示，有一件事一定要馬上跟大家報告。

范雲說明，這件事就是黃子佼在硬碟中存有7段兒少性影像，先前被北檢予以緩起訴2年、罰120萬、及1200字悔過書，然而，她當時就憤怒指出，黃子佼是付費成為性犯罪網站高級會員，是犯罪結構的一環，不該輕縱。

范雲進一步說明，後來，高檢署認為調查仍未完備，發回續查。「今天，北檢終於起訴了黃子佼！」

范雲提及，對受害者來說，即便是遲來的正義，仍是正義，因為，只要影像被再一次轉發、觀看、下載，她們身上的傷口，就再一次被劃下更深的傷。

針對北檢以《兒少性剝削防制條例》起訴黃子佼，范雲表示，立法院的《兒少性剝削防制條例》修法也在進行中，即便藍白不斷胡鬧，但正確的事，她還是會繼續努力。

范雲也和大家報告修法進度，已通過衛環委員會初審，但關鍵條文，包括刑期、罰金的調整，正在等待黨團協商。