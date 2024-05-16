和男友洗鴛鴦浴驚見「1舉動」！妹子嚇壞想分了　大票挺：真的噁

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

有些情侶會洗鴛鴦浴增加感情，同時也可以觀察對方的衛生習慣。一名女網友表示，最近和男友一起洗澡，才發現對方缺乏基本衛生觀念，因此有了分手的念頭，但不確定這是否合理，因此想問問看眾人意見。不少人看了都力挺她，直說「有夠髒的，不能接受就快分！」

原PO在國外論壇「Reddit」發文表示，最近男友一起洗澡，發現對方只會在手上塗抹肥皂，接著再用手輕輕抹在身上，不會使用毛巾等工具協助。此外，她也發現對方洗澡時竟然不會洗屁股，「都只會用水簡單沖洗過」。

原PO試著理解男友，並解釋清洗屁股時應該要仔細清潔股溝處。原以為告知後對方就會照做，孰料過了3天後，對方仍拒絕用手洗屁股，還說「把手伸進去很噁心」。

自此之後，原PO決定要遠離這段關係，因為在她看來，對方就是沒有基本衛生習慣的人，但她不確定自己是否太過嚴格，於是想問問看眾人，「我應該要離開男友嗎？」

不少人都力挺原PO，表示「太噁了吧，他沒有清洗自己的屁股，很可能上完廁所後也沒有擦乾淨，這對我來說是分手的關鍵」、「我之前在大學曾看過，有女孩每次都要用性引誘男友洗澡，我不知道為什麼會有人想跟這麼噁心的人在一起」、「好髒，我想他永遠不會改變的」、「如果我男友沒有好好清洗身體，我根本不會碰他」。

也有網友建議，「如果你真的無法接受男友不洗屁股，那你就有理解結束這段關係。但如果你們個性很合，彼此也很相愛，只有這一點問題，那或許可以再給對方一點時間」。