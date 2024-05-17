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社會 社會焦點 保障人權

喝菜頭湯險喪命！前議員怒問「為何要奪我命」　司機竟當庭笑出來

記者黃宥寧／台北報導

前北市議員蔡坤龍食用吳姓司機替其準備的午餐菜頭湯後身體不適，送醫搶救驗出是罕見「後天變性血紅素血症」，經施打解毒劑後撿回一命，事後報警提告。士林地院今（17日）開庭，蔡與吳姓秘書等人以證人身分出庭，證人因為怕被報復採隔離問訊方式作證。庭末，蔡坤龍忍不住痛問司機「為何要奪我性命？什麼心態？」

吳姓秘書作證表示，平常都是吳買餐點交給議員吃，案發當天吳卻將餐點放在茶水間，以「有事要忙」叫他去拿給議員吃，隨後消失在辦公室，議員吃完後開始覺得渾身無力，他先替其按摩，最後撥打119，當時蔡的朱姓前妻也在場（案發時尚未離婚），議員的李姓友人也前往醫院關心。

▲▼ 吳宗諺 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲吳姓司機否認下毒。（資料圖／記者黃宥寧攝）

現經營人力仲介公司的蔡坤龍說，吳姓司機是2021年由前妻面試，期間都相處的很好、沒摩擦，案發當日吳載前妻去桃園拜訪客戶順便買午餐回辦公室，當檢驗是中毒後，翌日也趕緊問司機「餐點哪買？」吳男卻回「忘了」，事隔約1個月卻提離職，後來輾轉得知前妻在新北開同性質的公司，且吳男也在那邊上班。

詭異的是，案發後蔡坤龍想看公司監視器畫面，但前妻表示「沒有了」想改看司機平常駕駛的車輛行車記錄器，卻詫異發現根本沒啟動過，讓他越想越毛，加上榮總醫師告知自己是「後天變性血紅素血症」，才會在一個月後報案。

吳姓司機辯護人聲請傳喚蔡的前妻及榮總醫師，審判長諭知先函詢榮總，若文字無法回答，再請醫師到庭，預計下回將訊問朱姓前妻。

庭末，蔡坤龍問司機「為何要對我做這件事，奪我性命」如果有什麼不愉快可以說，為何在辭職後跑去朱姓前妻那上班，到底是什麼心態，還把行車記錄器關掉，根本是有預謀；期間，吳姓司機忍不出笑出來，也讓蔡痛斥「你笑什麼！」最後請求法官從重量刑。

▼蔡坤龍今以證人身份出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 蔡坤龍 。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方起訴指出，2022年11月24日中午時間，吳姓司機涉將含有引發人體「變性血紅素血症」成分的毒素加入菜頭湯後，再若無其事將菜頭湯、滷肉飯及青菜交給秘書，秘書再轉給蔡坤龍做為午餐。

46歲蔡喝了幾口菜頭湯後發覺怪怪的，約30分鐘後搭乘救護車先到北市聯合醫院中興院區急診，經抽血檢驗確認已造成「變性血紅素血症」傷害，但該院無解毒劑，再轉診至榮總，同日晚間施打解毒劑救治後住院觀察，同年月26日出院。

蔡男原以為是太累才罹患罕見疾病，事後與醫生討論急性發病方式，有藥物、食物中毒，其中包含被「下毒」，他才回想，過去都是吳姓司機直接買午餐交給他，但這次卻與以往不同，案發後，吳男還若無其事工作，直到過陣子才以手機傳訊給蔡說「不做了」，蔡察覺有異，決定報警處理。

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