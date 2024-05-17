警界再爆包庇案！巡官自撞分隔島「竟未酒測」　警：沒聞到酒味

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局大雅分局林姓巡官16日零點左右，開車外出卻自撞分隔島，但林員不但未接受酒測，還找來潭子副所長載他離開，熟知內情人士不滿上網爆料，指控警方涉嫌包庇。大雅分局出面澄清，全案單純是林自撞，且未發現有酒容酒味。但有交通警察私下表示，「愈描愈黑，一有車禍，先酒測再說，這是內部的SOP，如果是同一單位更該避嫌。」

▲▼台中巡官駕車自撞分隔島竟沒事離開，被人質涉嫌包庇。（圖／民眾提供，下同）

有網友在靠北警察爆料，某巡官113年5月16日凌晨在潭子區自撞車禍，線上同事抵達現場發現駕駛者是分局巡官，還疑似想逃跑被同仁阻止，目視明顯酒容酒味，還一直盧小小拖時間，後來，分局某所副所長知道後馬上趕到現場，將該名巡官載走了，並且說不要酒測。

副所長事後還對分局說謊，指該名巡官沒有喝酒，該所同事都很傻眼，難道當官酒駕都沒事的嗎？大雅分局都是這樣包庇自己人的嗎？

大雅分局澄清表示，林姓巡官從潭子區住處開車外出購買消夜，在雅潭路一段、南門街口，不慎自撞路中分隔島，林員立即下車查看，經民眾報案，潭子所、潭子小隊隨即抵達現場。

處理員警認為，該車禍屬單純自撞事故，未與他車擦撞，林未受傷也沒有發現有酒容酒味或其他違法行為，觀測確認林員無飲酒情事，再經林員確認無須酒測後，在相關紀錄表詳實記載確認後，免予實施酒測。

因為林員車輛已故障無法行駛，潭子所副所長於是協助將林員載返潭子所稍待，0時50分聯絡拖吊車業者前去拖吊後，始讓林員自行返家。

分局經訪談林員及現場處理員警、調閱路口監視器畫面、行車軌跡等資料比對，查證上情屬實，林員15日17時許下班後即由分局直接返家，復於0時許由住處出發外出購物而發生上情，期間未發現有前往飲酒場所飲酒情事，現場員警亦未發現有酒容酒味飲酒情事。

▲台中巡官駕車自撞分隔島，督察組組長蔡榮原澄清沒有酒駕。（圖／警方提供）

但有交通警察私下質疑，一旦發生車禍，不論自撞或和他人相撞，第一時間一定要先酒測，因為目視有時會有失誤，這是處理的SOP，何況是同一分局且相識，更該避嫌，況且，自小客車都撞到安全氣囊爆開，嚴重到無法駕駛，不是更該酒測釐清案情嗎？